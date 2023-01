Su Gazetinu, giòbia 5 de ghennàrgiu de su 2023

In Sardigna, pro intrare a is ispidales e a is àteras istruturas sanitàrias, non serbit prus su tzertificadu digitale pro sa Covid-19 de s’Unione europea, connotu comente a Tzertificadu Birde. S’illebiamentu de is averiguaduras dd’at apostivigadu sa Giunta regionale ghiada dae su presidente Christian Solinas. Abarrat però s’òbligu de si pònnere sa mascheredda Ffp2, de s’igienizare is manos a s’intrada e de mesurare sa temperadura cun su termòmetru digitale.

Su disponimentu de sa Giunta regionale sighit is ùrtimos inditos istatales. In prus, pro intrare a is Prontos Sucursos non ddoe est prus s’òbligu de fàghere in antis su tampone antigènicu o molecolare, francu in calicuna situatzione particulare.

Su test contras de sa Covid-19 dd’ant a sighire a pedire a is malàidos chi si depent ricoverare. Pro su chi pertocat s’intrada a is repartos, s’at a permìtere a is bisitadores chi non presentant sinnales chi diant pòdere fàghere pensare a sa Covid-19 e chi no ant tentu cuntatos cun persones positivas.

“Oe in die”, at naradu s’assessore regionale de sa Sanidade Carlo Doria, “su bisòngiu prus de importu est su de apoderare e de fàghere crèschere s’assistèntzia de is ispidales nostros pro totu is maladias. Is inditos chi amus aprovadu punnant a custu: su de sighire a assegurare is curas e s’assistèntzia fintzas a is malàidos positivos a sa Covid-19, in seguresa contras de s’arriscu de isparghidura de s’impestu, agatende aposentos aposta pro s’isulamentu de is malàidos in is repartos o in repartos multidisciplinares dedicados”.

“A pustis de totu custos sacrifìtzios non bolemus abbassare su livellu de atentu”, at naradu s’assessore, “fintzas pighende a cunsideru s’arriscu chi arribat cun is variantes noas, ma tocat a istudiare sa manera mègius pro chi totu su sistema sanitàriu funtziones comente si tocat”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.