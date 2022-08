Su Gazetinu, giòbia 4 de austu de su 2022

Torrat sa fògora – Ancoras basca manna in Sardigna, cun sa simana prus mala prevìdida intra de oe e sàbadu. S’arribu de “su Cammellu” – aici ddi narant a s’antitziclone africanu nou – nche at a fàghere ampulare a susu torra is temperaduras.

In Aristanis abarrant firmas is temperaduras mìnimas, semper subra is 20 grados. Creschent, imbetzes, is temperaduras màssimas, comente sinnalat IlMeteo.it: pro oe si prevident 36 grados, mentras cras e sàbadu su termòmetru diat dèpere lòmpere a 37 grados.

Ma in logos meda pro cras s’abetant 38 grados. In sa lista de biddas, intra de is àteras, ddoe sunt Ollasta, Abas, Àllai, Asuni, Aressa, Fordongianus, Gonnacodina, Gonnonò, Gonnostramatza, Pompu, e Bàini. Cunditziones mèteu prus bellas, imbetzes, s’abetant in Bosa e in Narabuia, cun is temperaduras màssimas chi in custas dies imbenientes non diant dèpere propassare 32 grados.

Atòngiu in Barbàgia – Eris in Casteddu ant presentadu su programma de “Atòngiu in Barbàgia” chi, a pustis de s’ùrtima editzione cunditzionada meda e non pagu dae sa pandemia, si torrat a cuncordare interessende 32 biddas de sa parte de a intro de sa Sardigna in unu caminu de connotu, cultura e gastronomia. Una torrada a sa normalidade, agiudada dae sa Regione, dae sa Camera de Cummèrtziu de Nùgoro e dae sa Sienda ispetziale sua, s’Aspen. Si cumentzat su 3 de cabudanni in Bitzi e s’agabbat su 18 de nadale in Ortzai e in Orune.

Antoni Nàtziu Garau

