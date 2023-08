Su Gazetinu, giòbia 31 de austu de su 2023

Segundu is datos de Infocamere, su 2023 est cumentzadu bene pro is siendas de s’Ìsula: propassende sa mèdia natzionale de su 0,14 %, is impresas sardas tenent unu tassu de crèschida de su 0,49%.

Mancari in su mese de làmpadas is impresas apant caminadu prus a bellu, in is primos ses meses de ocannu sa provìntzia de Tàtari at balangiadu su de sete postos in sa classìfica natzionale, Casteddu est lòmpida in su de bintitrès postos e Aristanis s’agatat in su de chimbanta postos. Serrat Nùgoro in su de 58 postos.

Unu primu analizu de comente totu est andende sa de duas partes de s’annu nde faghet essire a campu un’ismèngua de is iscritziones noas e una crèschida de is serradas, cun 2.067 impresas noas e 1.447 serradas.

Su setore chi amegat de crèschere de prus est su de is servìtzios, cun prus de 200 impresas noas, sighidu dae su setore de is fràigos e dae cussu de su turismu. Su nùmeru de impresas de su cummèrtziu, imbetzes, est ismenguende, aici etotu comente a su de is impresas de su setore primàriu.

Un’àteru istùdiu de importu publicadu dae s’Ufìtziu pro is Istùdios de Confartesania Sardigna una pariga de dies a oe iscòviat chi in Sardigna, intra de su 2018 e su 2022, est crèschidu fintzas su nùmeru de impresas ghiadas dae istràngios, est a nàrrere dae imprendidores no italianos. Is titulares noos de is impresas sardas arribant prus che totu dae Marocu, Tzina, Romania, Albania e Bangladesh e traballant in su setore de su cummèrtziu, de s’edilìtzia, de s’acasàgiu, de sa ristoratzione e de sa manifatura.

Segundu custa chirca, sa provìntzia sarda in ue su livellu de crèschida est prus mannu est sa de Aristanis, cun unu 11,7 % in prus di impresas a ghia istràngia. Sighit Nùgoro cun +7,3 % e Casteddu cun unu +0,1 %. In ismèngua, imbetzes, Tàtari-Gaddura cun una pèrdida de su 2,5 %.

In sa classìfica natzionale sa Sardigna est sa de bìndighi: sa prima regione est sa Toscana cun su 15,1 % e s’ùrtima sa Basilicata cun su 4.0 %, mentras sa mèdia italiana est de su 10,8 %. “Su de fàghere impresa est una de is maneras mègius comente is istràngios chi lompent a Sardigna si podent integrare in su sistema econòmicu e sotziale nostru”, at naradu Maria Amèlia Lai, presidente de Confartesania Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

