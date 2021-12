Su Gazetinu, giòbia 30 de nadale de su 2021

Covid-19, disponimentos noos de su Guvernu – Su Consìgiu de is ministros eris at aprovadu unu decretu-lege chi apostìvigat disponimentos urgentes pro chircare de firmare s’isparghidura de s’epidemia de COVID-19 e àteros disponimentos in contu de càstiu sanitàriu. S’iscritu previdet disponimentos noos in contu de s’ammanniamentu de aplicu de su Lassapassare birde afortiadu (chi si podet otènnere cun s’agabbu de sa filera de vatzinos e cun su sanamentu) e in contu de sa cuarantena pro is vatzinados.

Lassapassare birde afortiadu. Dae su 10 de ghennàrgiu de su 2022 e fintzas a s’agabbu de s’istadu de emergèntzia, s’impreu de su Lassapassare birde afortiadu si previdet fintzas pro custas atividades: albergos e istruturas retzidoras; festas de tzerimònias tziviles o religiosas; sagras e fieras; tzentros pro cungressos; servìtzios de ristoratzione in logu abertu; impiantos de artziada cun punna turìsticu-cummertziale mancari s’agatent in cussòrgias pro isciare; piscinas, tzentros pro nadare, isport de iscuadra mancari fatos in logu abertu; tzentros culturales, tzentros sotziales e de recreu pro is fainas in logu abertu. In prus, su Lassapassare birde afortiadu serbit pro pòdere impreare is mezos de trasportu, fintzas su trasportu pùblicu locale o regionale.

Cuarantenas. Su decretu previdet chi sa cuarantena de cautela no agatat aplicu pro cussos chi sunt bènnidos a pare a istrintu cun sugetos cunfirmados positivos a sa Covid-19 a intro de is 120 dies dae s’agabbu de sa filera primàrgia de vatzinos o dae su sanamentu e fintzas a pustis de su faghimentu de sa dose de atzunta. Fintzas a deghe dies a pustis dae cando sunt bènnidos a pare cun su positivu, custos sugetos tenent s’òbligu de si pònnere is trastos de amparu de is canales de sa respiratzione FFP2 e de fàghere – si presentant sìntomos – unu test antigènicu lestru o melecolare sa de chimbe dies a pustis dae cando sunt bènnidos a pare cun su positivu. In fines, si previdet chi s’agabbu de sa cuarantena o de su castiamentu dae sese sigat su resurtadu negativu de unu test antigènicu lestru o molecolare, fatu fintzas in tzentros mèigos privados; pro custas persones su de mandare a s’Assl su resurtadu negativu, fintzas cun sa posta eletrònica, faghet agabbare sa cuarantena o sa simana de castiamentu dae sese.

Presèntzias in fàbbricos e istruturas. Su decretu previdet chi is presèntzias in fàbbricos e istruturas siant permìtidas totu a su prus pro su 50 % in is impiantos in logu abertu e pro su 35 % in is impiantos in logu serradu.

Antoni Nàtziu Garau

