S’Ìsula de is Gigantes – Fèstival internatzionale de s’archeologia – A pustis de s’anteprima de Barùmini e de su merie de eris, intra de mùsica e archeologia in Mont’e Prama, su fèstival internatzionale “Ìsula de is Gigantes” cuncordadu dae sa Fundatzione Mont’e Prama, sighit oe in su giardinu de su museu “Giovanni Marongiu” de Crabas.

A is oto e mesu de merie at a cumentzare sa cunferèntzia-ispetàculu “Su mare contat: su chi abarrat de sa nave afundada in Malu Entu e su càrrigu pretziadu de cumassas de prumu”. S’addòbiu dd’t a istèrrere e dd’at a ghiare sa giornalista Donatella Bianchi, condusidora de sa trasmissione Rai Lìnia Biaita. Òspite agradèssidu at a èssere su diretore de su Museu Egìtziu de Torinu, Christian Greco.

Ma ddoe at a èssere fintzas mùsica, cun Elena Ledda e Simonetta Soro, e su cantu a chiterra de su connotu: sa chiterra est cussa de Bruno Maludrottu, is sonos sunt cussos de Gianuario Sannia, sa boghe sa de Adriano Piredda, Daniele Giallara e Tonino Pira.

Cras a meritzeddu apuntamentu semper in su Museu, a is oto e mesu. S’ddòbiu “In biàgiu cara a sa domo noa de is Gigantes”; dd’at a presentare su presidente de sa Fundatzione, Anthony Muroni. Intra de is òspites agradèssidos ddoe ant a èssere su diretore de su Neues Museum de Berlinu Matthias Wemhoff e su diretore generale de is Museos de su Ministeru de sa Cultura, Massimo Osanna. At a sonare Pierpaolo Vacca e ant a cantare is poetas Bruno Agus e Diego Porcu, acumpangiados dae su Tenore de Santu Lussurzu.

Su fèstival internatzionale “Ìsula de is Gigantes”at a agabbare domìnigu chi benit, 3 de trèulas. Sa direta streaming de is cunferèntzias chi si faghent a merie si podet sighire in s’indiritzu web isoladeigiganti.it, in sa pàgina monteprama.it e in sa pàgina Facebook de sa Fundatzione Mont’e Prama.

In prus si podet gosare de is bìsitas ghiadas gratis in su logu archeològicu de Mont’e Prama. Su logu de is iscavos s’at a pòdere bisitare fintzas a domìnigu. Finas a eris ddoe fiat ancoras carchi postu lìberu. Pro informos faghet a tzerriare a su nùmeru de telèfonu inditadu dae sa Fundatzione Mont’e Prama, 379/2765366.

