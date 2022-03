Su Gazetinu, giòbia 3 de martzu de su 2022

Vatzinos Novavax – Eris a sa Asl de Aristanis dd’ant cunsignadu 1.300 doses de su vatzinu contras de sa Covid-19 Nuvaxovid, prodùsidu dae sa domo farmatzèutica Novavax. Doses chi, cumentzende dae oe, sunt a disponimentu pro ddas infèrrere in su Tzentru de Sa Rodia.

Sa meighina, aprovada dae s’Aifa, est pro chie tenet a su mancus 18 annos e no at fatu ancoras dose peruna de vatzinu. Custu vatzinu si faghet partzidu in duas doses, a tretu de 21 dies s’una dae s’àtera.

Dotora Maria Valentina Marras, responsàbile de su Servìtziu de Igiene pùblica e de su Tzentru pro is vatzinatziones de Aristanis, at fatu a ischire chi in provìntzia de Aristanis si sunt giai otentos resurtados de importu gràtzias a sa vatzinatzione de su prus de sa populatzione. Ddoe at de fàghere como s’ùrtimu isfortzu pro nde essire dae sa pandemia.

Marras at invitadu a chie ancoras no s’est vatzinadu a isfrutare custa oportunidade chi arribat dae su vatzinu nou.

Pro si vatzinare non serbit a si prenotare. Bastat a andare in deretura a su Tzentru pro is vatzinatziones de Aristanis, chi est abertu dae su lunis a sa chenàbura, dae is noe de mangianu a sa una e dae is tres de merie a is ses, cun sa tèssera sanitària e cun s’àtera documentatzione sanitària chi serbit.

Sa Crèsia Evangèlica agiudat a chie est in dificultade – Sa Crèsia Cristiana Evangèlica de Aristanis est pronta a ispàrghere gèneres alimentares intra de is famìllias chi s’agatant in dificultade. Dae cras, ònnia chenàbura, s’at a pòdere gosare de custu servìtziu de bonucoro dae is deghe de mangianu a mesudie, in is locales in ue ddoe est sa crèsia, in bia de Lepanto n. 58.

Ant a pòdere tènnere profetu dae custa faina is famìllias cun unu ISEE prus bassu de 6.000 èuros. Tocat a presentare una còpia de sa tzertificatzione.

No est sa prima borta chi sa Crèsia Cristiana Evangèlica de Aristanis donat cosa de papare e de bufare a is bisongiosos. A primu custu servìtziu dd’aiat cuncordadu cun s’isparghidura ghenna cun ghenna, ma dae cras, pro sa prima borta, si faghet in deretura in crèsia.

Non cosa de papare isceti, però! Is famìllias in dificultade econòmica, difatis, ant a agatare in bia de Lepanto n. 58 fintzas ascurtu e acunortu.

Is fainas de sa Crèsia Cristiana Evangèlica de Aristanis s’ant a fàghere respetende totu sa normativa pro firmare s’isparghidura de sa Covid-19.

Àteros informos si podent domandare telefonende a is nùmeros 345.8504069 e 327.4253262.

Antoni Nàtziu Garau

—–

