Su Gazetinu, giòbia 3 de freàrgiu de su 2022

S’Istitutu Lorenzo Mossa de Aristanis at detzìdidu de regordare e de espressare s’acatamentu a sa figura de Grazia Deledda, intitulende-ddi s’auditorium de s’iscola. Chenàbura s’iscola at acasagiadu su cunvegnu “In iscola cun Grazia”, in ocasione de su de 150 anniversàrios de sa nàschida de su prèmiu Nobel pro sa Literadura. Ddoe ant pigadu parte professore Duilio Caocci, insegnante de Literadura sarda e Literaduras regionales in sa Facultade de Lìteras de s’Universidade de is Istùdios de Casteddu, e is rapresentantes de sa cooperativa Il Seme.

Is istudiantes de is de chimbe classes de s’Istitutu ant resonadu cun professore Caocci in contu de sa figura de Grazia Deledda. In sa cunferèntzia ant cuncordadu unu bustu de s’iscritora nugoresa donadu dae sa cooperativa e fatu gràtzias a unu progetu finantziadu dae sa Fundatzione de Sardigna chi at interessadu a is presoneris de sa domo tzircundariale de Màssama.

A s’agabbu de s’addòbiu s’auditorium de s’iscola dd’ant intituladu, duncas, a s’iscritora sarda.

In su mese de nadale sa biblioteca de s’Istitutu tècnicu dd’aiant dedicada a un’àteru grandu iscritore sardu, Sergio Atzeni.

Chida passada is istudiantes e is insegnantes de s’Istitutu Mossa aiant pigadu parte a is tzelebratziones de sa Die de sa Memòria.

In s’auditorium de s’Istitutu, su 27 de ghennàrgiu est andadu in iscena s’ispetàculu teatrale “Istòria de un’òmine làngiu” de su regista e atore paullesu Paolo Floris, bogadu dae su libru “Su lande est una cariasa” iscritu dae su giornalista Giacomo Mameli.

S’ispetàculu teatrale at contadu is regordos e s’istòria de Vittorio Palmas de Foghesu, sordadu chi fiat istadu in su campu de isperdimentu de Bergen Belsen, in ue fiat istada fintzas Anna Frank, e chi nche fiat renèssidu a si sarvare.

Antoni Nàtziu Garau

