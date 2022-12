Su Gazetinu, giòbia 29 de nadale de su 2022

Cultura, avaloramentu de su patrimòniu artìsticu e ambientale de su logu o agiudu a is fascas prus dèbiles de sa populatzione, pro nde remonare unas cantas. In provìntzia de Aristanis sunt medas is propostas pro is giòvanos intra de 18 e 28 annos chi bolent pigare parte a su Servìtziu Tzivile Natzionale.

Sa cooperativa sotziale de Abbasanta “Istùdiu e Progetu 2”, pro esempru, proponet sa gestione de una web ràdiu. Is voluntàrios de su servìtziu tzivile ant a èssere a su costàgiu de is giòvanos chi ddis narant NEET – est a nàrrere chi pro immoe no istùdiant, non traballant e non sighint formatzione peruna – pro pònnere cambas a programmas chi ddis interessant, acumpangiados dae playlist musicales e dae servìtzios de informu.

Punnant a sa cultura progetos meda presentados dae s’Anci de sa Lombardia in unos cantos comunes de sa provìntzia. Su tìtulu est “Eris, oe e cras, sa richesa de sa cultura sarda”: is fainas tenent sa tarea de megiorare sa possibilidade pro totus de gosare de is logos prus de importu de su territòriu nostru.

Sa giustìtzia e su èssere che a pare sunt is temas de is progetos de s’assòtziu “Sa bia” chi s’agatant in totu sa provìntzia. Is voluntàrios ant a èssere impignados in isportellos de informu pro agiudare a is tzitadinos.

Is progetos presentados dae assòtzios e entes de 30 comunes de sa provìntzia de Aristanis sunt in totu 64. Is voluntàrios ant a traballare in Abbasanta, Abas, Arborea e Ardaule. Ancoras, in Bosa, Busache, Crabas e Cùglieri. Ma is progetos ant a mòvere fintzas in Ilartzi, Gonnostramatza, Masuddas, Milis, Mòdolo e Mòguru. Sa lista sighit cun Nughedu Santa Itòria, Prammas, Sàgama, Samugheo, Santeru, Sédilo, Senis, Simaghis, Sini, Siris, Sorradile, Terraba, Useddus, Uras, Bàini e Sant’Antoni.

Is giòvanos chi sunt interessados podent presentare sa candidadura pro su bandu nou a intro de su 10 de freàrgiu imbeniente, cun sa prataforma DOL de sa pàgina ufitziale de su Servìtziu Tzivile.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.