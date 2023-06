Su Gazetinu, giòbia 29 de làmpadas de su 2023

Is chi ant propassadu is chentu annos in su Campidanu de Terraba – Si a lòmpere a 100 annos no est cosa pro totus, su de ddos propassare est a beru unu traguardu bellu: dd’ischit bene tzia Giovanna Casu, chi sàbadu 24 de làmpadas, in Uras, nd’at istudadu sa bellesa de 102 candeleddas inghiriada dae s’istima de sa famìllia sua e de totu sa comunidade.

Su sìndigu Samuele Fenu dd’at donadu una pergamena pro regordu e unu matzu de frores colorados, ponende-ddi fintzas sa fasca a tres colores de su sìndigu pro tirare una fotografia totus impare. “Est una fèmina ispantosa”, at naradu su sìndigu Samuele Fenu, a pustis de sa bìsita. “Est una fèmina lùghida de cherbeddu e simpàtica, rica de biatzesa. Amus fintzas fatu unu vìdeu cun issa, pro dda fàghere a connòschere a is generatziones de su benidore: is chentenàrios sunt una sienda manna pro sa bidda”.

Ma tzia Giovanna, comente dda connoschent in bidda, no est s’ùnica chi at propassadu is chentu annos in su Campidanu de Terraba: intra de Uras e Terraba in custos ùrtimos bator meses ant afestadu àteros tres cumpleannos de record.

Abarrende in Uras, in su mese de martzu totu sa populatzione at afestadu a sa memòria istòrica de sa bidda, est a nàrrere Dario Casciu, chi, lòmpidu a s’edade de 104 annos, at dedicadu sa vida sua a tirare fotografias a sa bidda sua e a chircare minerales, aberende unu museu contivigiadu dae issu etotu.

Tramudende a Terraba, duas antzianas sunt lòmpidas a 101 annos: in su mese de maju est tocadu a Desideria Maccioni, sighida in làmpadas dae Gina Serra.

Retzende in domo fintzas a su sìndigu Sandro Pili e a s’assessora Rosella Orrù, tzia Maccioni at afestadu su cumpleannu suo cun totu sa famìllia. Sa bidda dd’at donadu unu matzu de frores, cun unu nastru a tres colores.

Nàschida su 21 de làmpadas de su 1922, tzia Gina Serra tenet chimbe fìgias, bìndighi nebodes de primu gradu, bintiduos nebodes de segundu gradu, e duos de su de tres grados. Su record, duncas, no est pro s’edade sua isceti, ma fintzas pro sa famìllia manna chi at pesadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.