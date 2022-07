Su Gazetinu, giòbia 28 de trìulas de su 2022

Bastat cun is telefonadas cummertziales – Su registru pùblicu nou de is oponiduras a is telefonadas cummertziales chi retzimus a ònnia ora est giai operativu. Intra de is novas prus de importu sa possibilidade de iscrìere in su registru fintzas su nùmeru de is telefoneddos, chi in antis fiat prevìdida pro is nùmeros de telèfonu de domo e pro s’indiritzu postale isceti.

In custa manera torrant a nudda is autorizatziones pro s’impreu de is datos giai dadas a is operadores, chi immoe ddis at a tocare a castiare fatu fatu su registru e – comente si siat – in antis de fàghere mòvere una campànnia de publitzidade noa. Ant a dèpere castiare sa lista e nd’ant a dèpere iscantzellare dae is database issoro su nùmeru de is chi no ant donadu su permissu a is siendas. Custu particulare diat pòdere ismenguare però is possibilidades de su registru, pro ite ca carchi operadore diat pòdere telefonare dae foras de Itàlia, sena de respetare sa lege.

S’iscritzione in su registru si podet fàghere compilende unu mòdulu eletrònicu in sa pàgina in s’indiritzu registrodelleopposizioni.it, o telefonende a su nùmeru birde 800 957 766 dae su telèfonu de domo e a su nùmeru 06/42986411 dae su telefoneddu. O, ancoras, mandende su mòdulu compiladu a s’indiritzu e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Ant a bàlere ancoras is iscritziones giai fatas in su registru betzu, cun sa possibilidade de nde retirare is permissos giai donados a carchi operadore.

Su registru nou de is oponiduras a is telefonadas cummertziales dd’ant apostivigadu cun is decretos de atuatzione de sa reforma aprovada dae su Consìgiu de is Ministros in ghennàrgiu, a tenore de sa proposta de su ministru Giancarlo Giorgetti. Su chi ddi narant “Decretu tarifas”, imbetzes, dd’ant firmadu chenàbura passada e dd’ant mandadu a sa Corte de is Contos pro ddu registrare.

Cun s’aprovu de su registru nou de is oponiduras agabbat unu caminu abetadu meda dae is tzitadinos e chi at interessadu, paris cun su Mise e cun sa Presidèntzia de su Consìgiu de is Ministros, su Parlamentu, s’Agcom, su Garante de sa privacy, is operadores e is assòtzios de is consumadores.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.