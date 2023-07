Su Gazetinu, giòbia 27 de trìulas de su 2023

Mancant mèigos: allarme nou in provìntzia de Aristanis – In provìntzia de Aristanis si torrat a chistionare de una de is emergèntzias chi ponent prus pistighìngiu: su fatu chi is mèigos sunt tropu pagos e chi est dificultosu a nd’agatare àteros disponìbiles. Est un’emorragia ischeta, cun una filera longa de professionistas sanitàrios chi sunt acanta de si nche andare in pensione e cun cambaradas mannas de tzitadinos chi abarrant sena de s’assistèntzia de base, cun pistighìngiu mannu pro totus.

No est bella meda sa situatzione pintada dae su Coordinamentu de is comitados sardos pro sa sanidade pùblica, chi si torrat a chesciare pro defensare su diritu a sa sanidade: me in is meses imbenientes, difatis, siat in Terraba siat in Arborea ant a andare in pensione unos cantos mèigos de famìllia. “Custa est sa batalla de is batallas”, narat Alessandro Rosas, portaboghe de su comitadu aristanesu, “si perdimus su diritu a sa salude, apostivigadu dae sa Costitutzione, amus pèrdidu totu. Bisòngiat chi sa polìtica si nde incuret de custa emergèntzia”.

Ma s’allarme dd’ant pesadu fintzas dae is bangos de su Consìgiu regionale, in ue su consigieri de su Movimentu 5 Isteddos Alessandro Solinas denùntziat chi non sunt isceti is tzitadinos mannos chi non tenent prus seguresa de s’assistèntzia sanitària, ma fintzas is pipios, pro more de unu muntone mannu de postos lìberos pro su rolu de pediatra.

“Est un’emergèntzia ischeta chi pertocat totu sa Sardigna, ma chi pertocat pro su prus totu cussas biddas chi sunt sufrende de prus s’ispopulamentu”, at atzuntu su consigieri Solinas. “Sunt prus de 600 is pipias e is pipios de Marmidda chi ant a abarrare sena de dotore pediatra de riferimentu. Su pistighìngiu mannu de is mamas e de is babbos de su Distretu sotziusanitàriu de Abas e Terraba ddu cumprendo bene e ddis espresso totu su pistighìngiu fintzas miu pro custa situatzione chi amegant de bìvere”.

E si is mèigos sunt pagos in is ambulatòrios de is biddas, in is presìdios sanitàrios sa situatzione no est mègius meda. Austu, difatis, est su mese in ue professionistas meda de sa sanidade privada si pigant unu pagheddu de fèrias, lassende is ambulatòrios serrados e is malàidos sena de sa possibilidade de pòdere gosare de is servìtzios issoro, cunventzionados o a pagamentu chi siant.

“A is tzitadinos de Aristanis e de totu sa provìntzia non ddis abarrat àtera cosa de fàghere si no a isperare in sa bona sorte, no in s’impignu de is istitutziones chi diant dèpere amparare sa salude pùblica”, acabbat su Comitadu pro su diritu a sa salude de sa provìntzia nostra.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.