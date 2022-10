Su Gazetinu, giòbia 27 de santugaine de su 2022

In provìntzia de Aristanis is òperas no agabbadas sunt medas. In s’elencu natzionale agiornadu de is òperas sena de agabbare publicadu dae su Ministeru de is Infrastruturas nde ddoe at oto. Intra de is òperas cumentzadas e firmas, unas cantas non ddas ant a agabbare mai, comente sa tzircunvallatzione de Bonàrcadu. Is traballos ddos aiant incarrerados in sa de duas metades de su 1900, ma si fiant firmados luegos.

In Arborea a primìtzios de is annos Noranta aiant abertu su cantieri de s’autòdromu. Inoghe puru però su tzircùitu no est intradu in funtzione mai. Is possibilidades sunt duas: s’Amministratzione comunale diat pòdere bèndere s’àrea, ma amegant fintzas de averiguare sa possibilidade de istudiare una pista pro mezos a tratzione elètrica dae energia annoàbile, a intro de is progetos ligados a sa comunidade energètica.

E non tocat de si nde iscarèssere de su fràigu chi in Aristanis diat àere dèpidu acasagiare su Proveditoradu, in Tzitade Giardinu. A pustis sa destinatzione dd’aiant mudada a ufìtzios provintziales e, in fines, a sea universitària. Custu palàtziu, chi presentat ancoras isceti su grezu, est unu sìmbolu de is òperas no agabbadas. Sa Provìntzia, giai dae tempus meda, est proende a ddu bèndere.

In sa cartina de is òperas sena de agabbare ddoe est fintzas Aressa, cun su Tzentru-bìsitas pro pugiones e animales, mai agabbadu, e tzentru multimediale. Pro custu fràigu ant pedidu unu finantziamentu mannu a sa Regione: sa punna est sa de ddu mudare in unu logu chi potzat acasagiare istùdios professionales.

S’elencu de su Ministeru mentovat fintzas duas fainas de s’Ente pro s’abba de sa Sardigna e, ancoras, unu monitoràgiu de s’istàniu de Crabas, cun s’impreu de sondas paramètricas, chi non dd’aiant agabbadu. Is aparitzos tècnicos ddos aiant cuncordados unos cantos annos a immoe, ma nde ddos aiant furados luegos. Custu ùrtimu interventu, promòvidu dae sa Provìntzia, dd’aiat finantziadu sa Regione. Su progetu dd’aiat fatu su Cunsòrtziu de Bonìfica.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.