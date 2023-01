Su Gazetinu, giòbia 26 de ghennàrgiu de su 2023

Nùmeros mannos in tribuna e in albergu pro sa Sartìllia 2023. Eris est cumentzada a manera ufitziale sa bèndida de is billetes pro pòdere bìere sa currera a s’isteddu e is parìllias sètzidos in is tribunas. In pagas oras, pro sa currera a s’isteddu, pro unos cantos setores de is tribunas fiant giai ispatzados is billetes pro domìnigu 19 de freàrgiu, aici etotu pro is parìllias, ma pro sa currera de bia de Mazzini ddoe at unas cantas tribunas giai prenas fintzas pro martis 21 de freàrgiu.

Sa bèndida in su web, in sa pàgina Sartiglia.info, est andende duncas bene meda. Tocat de regordare però chi una parte de is billetes dd’ant destinada a sa bèndida dereta, non in lìnia: in bia de Lionora de Arbaree n. 15, in sa sea de sa Fundatzione Aristanis, is billetes s’ant a pòdere comporare cumentzende dae lunis 13 de freàrgiu.

Sa Fundatzione Aristanis isperat de bèndere totu e is 6.000 billetes disponìbiles. Ocannu su prètziu de is billetes est crèschidu unu pagheddu, pro more de sa crèschida de totu is ispesas pro su cuncordu de sa Sartìllia.

Novas bellas lompent fintzas dae is istruturas de retzimentu de Aristanis. A sa tzitade de Lionora ddoe ant a arribare turistas meda dae totu sa Sardigna e fintzas dae continente e dae s’èsteru. Lombardia, Emìlia Romagna, Toscana e Friuli Venètzia Giùlia sunt is regiones prus rapresentadas, ma s’abetant turistas fintzas dae àteras partes de s’Europa e de su mundu, a manera particulare dae su Rennu Aunidu e dae is Paisos Bassos. Una cambarada de turistas at a arribare dae s’Àsia.

Intra de is albergos, nen s’albergu de Su Duomu nen su Gran Torre ddoe tenent prus logu. Ma fintzas in su Mistral e in su Mistral 2 ddoe at giai aposentos meda prenotados. E amegat de si prenare fintzas su Marianu IV Palace Hotel.

E si in is annos passados is turistas si firmaiant in Aristanis una note isceti, ocannu sa punna est mudada: in medas sèberant difatis sa tzitade de Lionora de Arbaree pro una vacàntzia de 3-4 dies.

Antoni Nàtziu Garau

