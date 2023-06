Su Gazetinu, giòbia 25 de làmpadas de su 2023

At a èssere sa de duas tareas de s’Agenda pro s’Isvilupu Sustenìbile 2030 s’àndala de s’editzione noa de “2 Jaras Expo”, su fèstival de sa sustenibildade alimentare de sa Marmidda: su tema de importu est “Nudda fàmene”. Contras de ònnia isperdìtziu alimentare e pro chi ònnia cristianu de su mundu tengat cosa de papare, sa rassigna de sàbadu 24 e domìnigu 25 de làmpadas chi in Gonnonò at a pònnere paris is tastaduras de màndigos bonos cun unu muntone de ideas pro fàghere ismenguare su fàmene in su mundu.

“In custas duas dies ant a nàschere preguntas meda”, at decraradu su presidente de su Cunsòrtziu de is Duas Jaras, Linu Zedda. “Comente diamus pòdere fàghere pro fàghere ismenguare su fàmene in su mundu? E is produsimentos locales, comente podent andare paris cun is inditos de s’agenda pro s’isvilupu sustenìbile?”.

Si cumentzat sàbadu chi benit, a is bator de merie, cun duos laboratòrios “Su pane e su pane de saba”, contivigiados dae is Pro Loco de Pompu e Sini in su Museu etnogràficu de sa tzivilidade de sa laurera. A is chimbe e mesu de merie, in s’anfiteatru comunale, ddoe at a èssere sa mesa tunda in contu de su tema de su fèstival: s’at a faeddare de su rolu de sa Sardigna in contu de sustenibilidade alimentare e s’at a faeddare de is fainas e de is progetos chi pertocant s’ìsula.

A is sete de merie, in s’anfiteatru, at a faeddare Stefano Liberti, giornalista, iscritore e documentarista, chi at a contare de is esperièntzias suas e at a faeddare de sustenibilidade alimentare. A is oto e mesu est ora de tastare su paninu nòdidu a sa gonnonoesa e, a pustis, cumentzende dae is noe e mesu, mùsica cun Randàgiu Sardu.

Su domìnigu s’at a cumentzare a is ùndighi de mangianu cun is paradas in cursu de Umbertu, in Gonnonò: is bighinados antigos de sa bidda s’ant a abbiatzare cun is impresas de su territòriu e cun sa bèndida de produsimentos eno-gastronòmicos. A pustis, at a tocare a is Pro Loco e a is Comunes de su Cunsòrtziu: Bobadri, Bàini e Useddus ant a propònnere mustras de argumentu culturale. A sa una e mesu s’ant a pòdere tastare is màndigos de Marmidda, cun produsimentos de Gonnonò, Pompu, Ollasta, Nureci, Sant’Antoni; Crucuris, Sini, Aressa e Senis, e s’at a pòdere bìere s’ispetàculu itinerante “Mùsica totu in una”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.