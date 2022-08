Su Gazetinu, giòbia 25 de austu de su 2022

A pustis de duos annos de firmada pro more de sa pandemia, Crabas est pronta pro torrare a cuncordare sa Currera de is Iscurtzos in onore de Santu Sarbadore. Is dies de festa ant a èssere deghe. Si cumentzat cras, a is ses e mesu de mangianu: a Santu Sarbadoreddu, is fèminas nche dd’ant a portare in prufessone dae sa crèsia manna de Santa Maria fintzas a sa cresiedda de Santu Sarbadore de Sinis. Ònnia die, cumentzende dae is chimbe de merie, is bias de sa biddighedda ant a acasagiare sa via crucis in limba sarda.

Giòbia 1 de cabudanni s’at a fàghere sa prufessone solenne dae sa cresiedda de Santu Sarbadore a Sa gruxi ‘e Zanda. A càbudu de chena, imbetzes, in Santu Sarbadore de Sinis ddoe at a èssere su cuntzertu de una de is cambaradas prus nòdidas in su panorama musicale de s’ìsula, is Istentales.

Sàbadu 3 de cabudanni sa festa s’abbiatzat. A pustis de su Rosàriu e de sa Missa ghiada dae s’archipìscamu, munsennore Roberto Carboni, a is sete e mesu de mangianu is curridores ant a cumentzare sa currera, movende dae sa crèsia de Santa Maria de Crabas, pro nche acumpangiare s’istàtua de su santu a sa cresiedda de Santu Sarbadore.

A su note est in programma sa mùsica de Carla Denule e Massimo Pitzalis, ma s’at a pòdere gosare de is sabores e de is fragos bellos de sa Sagra de su pische de Pontis.

Domìnigu 4 de cabudanni, a is deghe e mesu de mangianu ddoe at a èssere sa prufessone peri is rugas de Santu Sarbadore de Sinis, acumpangiada dae is sonos de Giuseppe Pintus e dae is Cantadores de Crabas. A is chimbe e mesu de merie is curridores ant a addobiare a sa biddighedda pro ascurtare sa Missa. A pustis, ant a torrare a fàghere currende su caminu cara a Crabas pro nche torrare a portare a sa crèsia de Santa Maria s’istàtua de su Santu.

Sa festa sighit a su note in Crabas cun sa roda e cun su cuntzertu de is AlterEgo, de Gabri Ponte e cun su DJ Andrea Camedda.

Sa festa tzivile e religiosa at a agabbare in Santu Sarbadore lunis 5 de cabudanni, cun sa Missa e cun sa torrada de Santu Sarbadoreddu a Crabas.

Antoni Nàtziu Garau

