Su Gazetinu, giòbia 24 de onniasantu de su 2022

Tonino Sanna remplasat a Paolo Mele in sa ghia de Confagricoltura Aristanis.

Sanna, 65 annos, de Siamanna, est unu sòtziu istòricu de sa Cunfederatzione e at a ghiare sa presidèntzia provintziale pro is tres annos imbenientes.

Massaju chi arat pro su prus arrosu, Tonino Sanna, chi est fintzas vitze-diretore de su Cunsòrtziu de Bonìfica, tenet una sienda cun terras in is sartos de Siamanna, Simaghis, Prammas e Aristanis.

Un’atentu particulare in s’agenda de su presidente nou, chi aiat giai ghiadu s’assòtziu dae su 2007 a su 2015, dd’ant a tènnere is emergèntzias ligadas a sa crisi de su clima e a sa sanidade de is animales: dae sa gestione de s’abba, a manos de pare cun is Cunsòrtzios de Bonìfica, a sa crèschida de is costos de s’energia e de is carburantes, sena de si nde ismentigare de is problemas ingendrados dae su pibitziri e dae su sierotipu 3 de sa Limba biaita.

“Su mundu de sa massaria e de su pastoriu de is territòrios nostros”, at naradu Tonino Sanna, “depet parare fronte a trivas de importu pro su chi pertocat s’annoadura generatzionale e s’ismèngua de sa manodòpera ispetzializada. Is tecnologias noas e is machinàrios podent agiudare a is imprendidores de sa terra fintzas a unu tzertu tretu, ma in siendas serbit semper sa presèntzia de s’òmine”.

“Comente a organizatzione provintziale”, acabbat su presidente de Confagricoltura Aristanis, “amus a chircare de agiudare Confagricoltura Sardigna pro chi is bisòngios de is iscritos agatent rispostas de giudu in Regione e in Roma, cun s’atentu chi tocat a ddis dare”.

Antoni Nàtziu Garau

