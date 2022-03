Su Gazetinu, giòbia 24 de martzu de su 2022

Novas bellas pro s’Asl de Aristanis in ue si chircat de afortiare s’orgànicu e is ainas. 45 cuntratos de su personale sanitàriu pigadu a tempus istabilèssidu e assignadu a sa Asl de Aristanis pro parare fronte a s’emergèntzia de sa Covid-19 ddos ant perlongados fintzas a s’agabbu de s’annu.

Sena de custu perlongamentu is cuntratos diant èssere iscadidos su 31 de martzu. In servìtziu duncas ddoe ant a abarrare 8 dirigentes biòlogos, 15 operadores sanitàrios, 11 Cps agiudadores sanitàrios, 6 Cps infermieris, 5 agiudadores amministrativos.

In s’ispidale de Santu Martinu, in prus, est torradu in servìtziu dotore Giuseppe Oppo, ex primàriu de su repartu de Pneumologia. A pustis de un’annu dae cando est andadu in pensione, su diretore generale de sa Asl Angelo Serusi dd’at torradu a tzerriare in servìtziu, assignende a dotore Oppo un’incàrrigu pro ses meses comente a professionista lìberu.

Sa Diretzione de sas Asl bolet agiudare, aici, a is malàidos chi tenent una non sufitzièntzia respiratòria crònica e chi tenent bisòngiu de ossìgenu e de ventiloterapia, oe penalizados pro more de s’ismèngua in s’orgànicu de sa Pneumologia de s’ispidale de Santu Martinu.

In is dies passadas ant publicadu fintzas s’avisu pro unu sèberu de pneumòlogos de pigare cun cuntratu a tempus istabilèssidu. Pro immoe però non s’ischit ancoras cantas sunt is candidaduras arribadas a intro de s’iscadèntzia de su 12 de martzu passadu.

Ancoras, a s’ispidale de Santu Martinu dd’ant cunsignadu duas colunnas endoscòpicas de generatzione ùrtima, intra de is prus modernas chi s’agatant in su mercadu, chi s’ant a agiùnghere a su frunimentu de machinàrios e ainas giai presente in s’Unidade operadora de Endoscopia digestiva.

Custas ainas noas, de importu mannu pro sa preventzione de su tumore de s’istentina grussa, permitint de fàghere protzeduras pretzisas, chi ismènguant s’invasividade e permitint de pigare detzisiones diagnòsticas e curadoras prus profetosas e adatas pro su malàidu.

Antoni Nàtziu Garau

