Vatzinos, prenotatziones pro is pitzocheddos – Fintzas is pitzocheddos e is pitzocheddas nàschidos intra de su 2005 e su 2009 ant a pòdere prenotare in Sardigna sa vatzinatzione contras de su Coronavirus cumentzende dae mesudie de su 29 de làmpadas. Dd’at annuntziadu sa Regione.

Fundatzione Mont’’e Prama, arribat su ministru – In Crabas ant agatadu s’acòrdiu pro sa nàschida de sa fundatzione chi si nde at a incurare de s’avaloramentu de is isculturas de is gigantes de Mont’’e Prama. Su ministru de sa cultura Dario Franceschini giòbia de chida chi benit, 1 de trìulas, at a èssere in Crabas pro formalizare s’àutu de costitutzione.

Aristanis, regorta de s’àliga – In Aristanis s’incarreru de su servìtziu nou de regorta de s’àliga est transidu a is chidas imbenientes. Difatis, no est agabbada ancoras s’assignatzione de is istèrgios noos. Pro immoe est firma a su 50 %.

Vìgiles de su Fogu in Terraba e in Fenosu – Is Vìgiles de su Fogu pro custu istadiale ant a abèrrere unu presìdiu fintzas in Terraba e un’àteru in Fenosu, in sa base de sa Forestale. Est su chi ant apostivigadu in un’addòbiu chi s’est fatu in sa Prefetura de Aristanis pro faeddare de sa campànnia 2021 contras de su fogu.

Pane sardu – Su pane sardu “su cocoi” bolet promòvidu cun una denominatzione de orìgine amparada. Custa est sa punna de unu comitadu regionale a s’aposta chi lunis s’at a formare in un’addòbiu chi s’at a fàghere in Bauladu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

L'articolo Su Gazetinu, giòbia 24 de làmpadas de su 2021 sembra essere il primo su LinkOristano.it.