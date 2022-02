Su Gazetinu, giòbia 24 de freàrgiu de su 2022

Ocannu puru in Aristanis sa Sartìllia previdet una filera de apuntamentos a costàgiu chi ant a fàghere a curnisa a sa manifestatzione incurtzada.

Apuntamentos dae oe a martis 1 de martzu. Dae is bator a is ses de merie in Pratza de Tzitade e in Pratza de Roma. Tzipulada in pratza cun abbiatzamentu de su merie cun bichibocheris e gioghistas, personàgios Disney, mùsica e coriandros.

Cras a is bator e mesu in Pratza de is boes. Laboratòriu in contu de su caddeddu de canna, a manos de pare cun s’Assòtziu Caddeddos de Canna.

A is ses e mesu in sa sala de is cunferèntzias de s’Hospitalis Sancti Antoni. Regordos de Sartìllia. Immàgines vìdeu e testimonias in contu de sa Sartìllia de eris e de oe.

Sàbadu a is ùndighi in su Tzentru de Documentatzione de sa Sartìllia. Regordende a Lina Casu. Presentada de sa donatzione in su Tzentru de Documentatzione e a is ses de merie in s’Antiquarium arborensu, in pratza de Corrias. Abertura de sa mustra “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, dall’Odissea all’Orlando Furioso”.

Domìnigu e martis, dies de Sartìllia, dae is ùndighi sa trasmissione in televisione “Oe est Sartìllia”, a intro de sa direta de sa bestidura de su Cumponidore e de s’acumpangiamentu de sa Sartìllia, in unda in su canale 79 de su digitale terrestre RTS Ràdiu Televisione Sarda e in streaming in Super Tv, in is canales Youtube Sartiglia Magazine, EjaTV, Sardegna Eventi 24 e in is pàginas social de sa Fundatzione.

S’ant a fàghere fintzas is cuncursos “Emotziones de Sartìllia”, ocannu abertos a is disinnos de is dischentes de is iscolas e a is fumetos.

Totu is addòbios ddos cuncordant s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis, sa Fundatzione Aristanis e sa Pro Loco, cun s’agiudu de su Ministeru de sa Cultura, de s’Assessoradu regionale de su Turismu e de sa Fundatzione de Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

