Su Gazetinu, giòbia 24 de austu de su 2023

Oramai faghet parte de is Apuntamentos identitàrios de importu de sa Regione Sarda e est acapiada a istrintu cun s’istòria, sa cultura e s’identidade de una comunidade intrea: ocannu puru Crabas amegat de si preparare pro sa Currera de is Iscurtzos.

Sa Currera faghet parte de su calendàriu ricu de addòbios pro sa festa de Santu Sarbadore de Sinis e regordat s’istòria de chimbighentos annos a oe, cando me in is costeras crabarissas ddoe acontessiant a fitianu is bardanas de is Moros chi arribaiant dae su mare.

Si narat chi in una de custas afracadas, sa populatzione de sa biddighedda de Santu Sarbadore si nche fiat fuida a pee currende cara a Crabas, portende in fatu s’istàtua de su santu. Sa currera, però, nd’aiat pesadu una nue manna de proine, chi aiat fatu crèere a is Moros chi esseret arribende un’esèrtzitu e, pro cussu, aiant torradu a sètzere in is naves issoro e si nche fiant fuidos.

Dae cussa borta sa comunidade crabarissa regordat custu acontèssidu cun unu ritu chi s’est furriadu a èssere unu de is apuntamentos prus abetados de totu s’annu, cun is 14 cambaradas de curridores chi torrant a cùrrere, iscurtzos, in cussu caminu ricu de istòria.

Sa festa de ocannu cumentzat cras, chenàbura 25 de austu, cun sa prufessone de Santu Sarbadoreddu, in ue is fèminas cun sa bestimenta de su connotu e iscurtzas nche portant s’istatuedda de su santu dae sa crèsia de Santa Maria de Crabas a sa biddighedda de Santu Sarbadore.

Dae cras e fintzas a su 2 de cabudanni sa biddighedda de is piscadores dd’abbiatzat ònnia die su Rosàriu, sa Missa, sa Via Crucis e sa Novena. Pro su 31 de austu si previdet una missa a mangianu e sa prufessone.

Su 2 de cabudanni sa festa s’abbiatzat cun sa Currera de is Iscurtzos, chi ant a mòvere dae bia de Tharros (in Crabas) cara a sa biddighedda de Santu Sarbadore, a pustis de sa missa. Su 3 de cabudanni is curridores ant a fàghere su caminu a s’imbesse pro nche torrare s’istàtua de Santu Sarbadore dae sa biddighedda a Crabas.

Su 4 de cabudanni is fèminas crabarissas ant a acabbare sa festa, torrende-nde a batire s’istatuedda de Santu Sarbadoreddu dae sa biddighedda de su Sinis a Crabas, in ue ant a retzire sa beneditzione.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.