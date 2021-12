Su Gazetinu, giòbia 23 de nadale de su 2021

Contributos a is biddas fertas dae su fogu de s’istadiale – Arribant is primos contributos a is biddas fertas dae is fogos mannos chi in s’istadiale passadu ant interessadu unas cantas cussòrgias de sa provìntzia de Aristanis. Sunt is primos contributos dados dae sa Regione, comente at naradu su presidente de sa Giunta regionale Christian Solinas.

Custas sunt is biddas e is summas assignadas a onniuna: Abbasanta 11.500 èuros; Abas 362.172; Bauladu 1.700; Bonàrcadu 589.006; Crabas 618.435; Cùglieri 3.325.683; Frussio 335.216; Fordongianus 800; Magumadas 288.171; Sàgama 267.548; Santu Lussurzu 2.663.568; Iscanu 1.301.012, Sinnarìolo 831.582; Sune 280.180; Tinnura 62.533; Tresnuraghes 1.056.124; Useddus 541.516; Biddobrana 648.380; Bàini 129.474.

“Is protzeduras burocràticas ddas amus fatas prus lestras, pro permìtere a is comunidades chi ant sufridu dannos de nde cumentzare a torrare in trassa, pro chi potzant castiare a su tempus benidore cun ispera prus bella, mancari su fogu si nche apat papadu mìgias e mìgias ètaros de padentes e de matedu mediterràneu”, at decraradu su presidente de sa Giunta regionale Christian Solinas. “In prus, damus un’agiudu a is Amministratziones locales pro carchi interventu istruturale e pro acontzare is benes a cumone”.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22