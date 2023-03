Su Gazetinu, giòbia 23 de martzu de su 2023

In provìntzia de Aristanis amegant de cuncordare duas rassignas zootècnicas de importu – In provìntzia de Aristanis amegant de cuncordare duas intra de is rassignas de pesamentu de bestiàmene prus de importu de sa Sardigna: sa mustra regionale de is pegos de baca de late de ratza Frisona italiana iscritos in su libru genealògicu, a intro de sa Fiera de s’Agricultura de Arborea, e sa Fiera de Santu Marcu, in Ollasta.

Sa Fiera de s’Agricultura de Arborea dd’ant posta in calendàriu pro su 21, 22 e 23 de abrile. Sa Fiera de Santu Marcu, imbetzes, dd’ant a fàghere – comente a semper – su 25 de abrile, cun calicunu apuntamentu postu in is dies in antis.

Is duas rassignas gosant fintzas de su contributu de sa Regione Sardigna, chi at postu a disponimentu de is organizadores unu contributu econòmicu de importu, gràtzias fintzas a s’interessamentu de su consigieri regionale Emanuele Cera, chi nch’est resurtadu a prevìdere su contributu in sa finantziària.

Sa Fiera de s’Agricultura de Arborea ocannu puru dd’ant a acasagiare in sa fiera de sa bidda de sa bonìfica, in sa bia 19 Est. Dda cuncordat sa Pro Loco, paris cun su Comune, cun is assòtzios de categoria e cun is tzentrales cooperativas de Arborea.

A manera particulare sa de 39 editziones de sa Mustra regionale de is bacas pro late de ratza Frisona italiana iscritas in su libru genealògicu, dd’ant a sighire s’Anafibj, s’AAR – Assòtziu de is Allevadores de sa Regione Sardigna – e is giòvanos allevadores de Arborea. Pro sa Fiera de s’Agricultura ant a torrare a cuncordare fintzas sa mustra-mercadu de is màchinas e de is trastos pro s’agricultura, chi lompet issa puru a sa de 38 editziones. In prus ant a cuncordare fintzas Floroviva, chi lompet a sa de 20 editziones e sa de 35 editziones de sa Sagra de sa fràgula, contivigiada dae sa Pro Loco e dae is produsidores, cun sa tastadura de is fràgulas cun su pìgiu de late prodùsidu dae sa 3A Latte Arborea.

Pro su chi pertocat, imbetzes, sa Fiera de Santu Marcu in Ollasta ddoe sunt traballende s’Amministratzione comunale e sa Pro Loco. Ocannu su programma est ricu meda. Ddoe ant a arribare pastores e bestiàmene dae sa totu sa Sardigna de mesu. Sa Fiera de Santu Marcu est sa rassigna prus antiga de custu setore in Sardigna: si connoschet dae sa metade de s’Otighentos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.