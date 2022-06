Su Gazetinu, giòbia 23 de làmpadas de su 2022

Sa basca lassat unu pagheddu de istuda – Sa basca meda in Sardigna lassat unu pagheddu de istuda. S’Amparu tzivile regionale eris at illebiadu s’allarme pro is temperaduras artas chi aiat fatu mòvere fintzas un’avisu de cunditziones mèteu perigulosas. S’undada de fògora paret prus lèbia e pro oe s’isetat in totu s’ìsula un’abbassamentu de is temperaduras de unos 5 grados. S’at a intèndere de prus de seguru me in is zonas de a intro, in ue in is ùrtimas 24 oras sa temperadura intèndida fiat acanta a valores prus artos meda de sa mèdia de s’istajone.

Iscola, calendàriu nou – Is istudiantes sardos ant a torrare a iscola su 14 de cabudanni imbeniente. Ddu previdet su calendàriu de iscola 2022/2023 bogadu dae sa Regione Sardigna, chi istabilesset fintzas sa data de serrada pro su 10 de làmpadas de su 2023. Retzende su chi previdet sa normativa istatale, su calendàriu regionale cunfirmat sa firmada de is fainas didàticas pro is festas natzionales: totu is domìnigos, su 1 de onniasantu (festa de Totu is Santos), s’8 de nadale (sa Gloriosa), su 25 de nadale (Paschighedda), su 26 de nadale (santu Istèvene), su 1 de ghennàrgiu (prima die de s’annu), su 6 de ghennàrgiu (Pasca de is Tres Rees), su lunis in fatu de Pasca Manna. E, in prus, su 25 de abrile (anniversàriu de sa Liberatzione), su 1 de maju (festa de su Traballu), su 2 de làmpadas (festa natzionale de sa Repùblica; fintzas sa die de su santu patronu si faghet festa.

Ma is iscolas ant a serrare fintzas in custas àteras datas: 2 de onniasantu (regordu de is Mortos); vacàntzias de Paschighedda dae su 23 a su 31 de nadale e dae su 2 a su 5 de ghennàrgiu; su martis in antis de comintzare sa Carèsima; vacàntzias de Pasca Manna in is tres dies in antis de Pasca e su martis in fatu; su 28 de abrile (Sa Die de sa Sardigna).

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.