Su Gazetinu, giòbia 23 de freàrgiu de su 2023

Sa Procura de sa Repùblica de Aristanis at bogadu unu disponimentu de arrestu pro Monica Vinci, sa mama de sa pitzochedda de trèighi annos Chiara Carta, ochida sàbadu a merie in Sibì. Sa fèmina pro immoe est ancoras ricoverada in s’ispidale Santu Martinu de Aristanis. A pustis de àere mortu a sa fìgia, sa fèmina – chi tenet chimbantaduos annos – at proadu a si ochìere a manos suas, ghetende-si-nche dae su primu pranu de domo sua.

A Monica Vinci dd’ant imputada de ochimentu voluntàriu. Su provedimentu dd’at firmadu sa giùighe pro is iscrucullos preliminares Federica Fulgheri.

Custu merie a is tres, in sa crèsia de Santu Pedru Apòstolu, in Sibì, ddoe at a èssere sa missa de interru de Crara, tzelebrada dae su pìscamu de Aristanis para Roberto Carboni.

Oe in Aristanis ddoe est su corrutu tzitadinu e in is palàtzios comunales is banderas sunt a mesu artziadura. Su sìndigu Massimiliano Sanna at apostivigadu pro mesudie unu minutu a sa muda me in is ufìtzios pùblicos e in is iscolas. In prus, in s’ora de sa missa e de s’interru, is ufìtzios comunales ant a èssere serrados pro su pùblicu.

Su sìndigu Sanna at fintzas invitadu a is butegheris a abbassare is serrandas dae is tres e fintzas a s’acabbu de sa missa de Crara.

In custa manera su Comune at chertu espressare unu sinnale de cumpartzidura de su dolore a su babbu de sa pitzochedda, Piero Carta, maresciallu de sa Politzia locale. Piero Carta e s’ex pobidda Monica Vinci fiant foras de pare giai dae unos cantos annos.

In is dies passadas, comente a sinnale de corrutu, s’Amministratzione comunale aiat annuddadu cuntzertos e àteros addòbios chi fiant in programma a costàgiu de sa Sartìllia.

Eris a note, in fines, unas cantas chentinas de persones aiant pigadu parte a un’addòbiu cuncordadu in memòria de Chiara in pratza de sa Majoria, in ue ddoe est s’iscola segundària de primu gradu “Lionora de Arbaree”, s’istitutu in ue istudiaiat sa pitzochedda morta sàbadu in Sibì.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.