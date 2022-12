Su Gazetinu, giòbia 22 de nadale de su 2022

Su 14 de freàrgiu imbeniente at a intrare in vigèntzia in provìntzia de Aristanis puru su nùmeru ùnicu de emergèntzia europeu: pro cale si siat emergèntzia, bisòngiu o domanda de sucursu s’at a pòdere tzerriare su nùmeru 112.

Su NUE, aici ddi narant, est giai in vigèntzia in Terranoa dae su 29 de onniasantu. Su 31 de ghennàrgiu dd’ant a incarrerare in Tàtari, mentras in Nùgoro – aici etotu comente in provìntzia de Aristanis – at a intrare in servìtziu su 14 de freàrgiu. S’ùrtima provìntzia sarda chi at a retzire su provedimentu nou, domandadu dae s’Unione Europea, at a èssere sa de Casteddu, in ue su servìtziu at a mòvere su 28 de freàrgiu.

Su NUE, duncas, at a èssere in funtzione in totu sa Sardigna dae su mese de martzu de ocannu chi benit.

In s’interis, in is dies passadas, in Tàtari ant inauguradu sa Tzentrale noa ùnica de risposta a su 112.

Su nùmeru at a remplasare in su tempus benidore is àteros nùmeros ativos pro gestire s’emergèntzia, comente a su 113, su 115 e su 118.

Su NUE, in is primas 15 dies de atividade in su distretu de Terranoa, dd’ant tzerriadu 1.541 persones: at retzidu una mèdia de 103 telefonadas ònnia die, chi ddis ant torradu risposta in mèdia in 1 minutu e 30 segundos. 763 telefonadas ddas ant filtradas e no ddas ant mandadas a is àteras tzentrales operadoras de segundu livellu, pro ite ca non fiant pretzisas, is àteras imbetzes ddas ant ghiradas a is tzentrales cumpetentes de segundu livellu: 78 ònnia chentu a s’Emergèntzia sanitària, 17 ònnia chentu a is Fortzas de s’òrdine, 5 ònnia chentu a is Vìgiles de su Fogu.

S’incarreru de su nùmeru nou in Terranoa at fatu a connòschere fintzas un’ismèngua in is tempos de abetu: s’utente retzit una risposta a pustis de 1 minutu e 30 segundos dae cando si faghet su nùmeru 112. Custos tempos sunt che a cuddos chi acontessent in is àteras tzentrales italianas, chi sunt giai in funtzione dae paritzos annos.

