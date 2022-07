Su Gazetinu, giòbia 21 de trìulas de su 2022

Un’annu a pustis de su fogu mannu, torrat sa timoria in Monteferru – Passadu un’annu dae su fogu chi in su mese de trìulas de su 2021 aiat destruidu una parte manna de su Monteferru, in Santu Lussurzu torrat s’ammuntadore de su fogu. Eris a tardu mangianu su fogu at minetzadu sa cussòrgia de Perda Lada, intra de sa bidda e sa fratzione de Santu Lenardu de Siete Fuentes, a pagu tretu dae sa parte in ue in s’istadiale passadu ddoe fiat passadu su fogu mannu chi aiat turmentadu su Monteferru e sa Pianalza, destruende totu su chi at agatadu in su caminu suo.

Su fogu nde dd’ant istudadu a merie, a pustis de un’ora de traballu, e luegos ant fintzas fatu is fainas de bonìfica. Su fogu est passadu in unos cantos ètaros de pasturas cun matedu, ma pro sorte manna no at tocadu su padente.

A su note sa cussòrgia brusiada dd’at castiada sa Forestale, pro transire s’arriscu chi su fogu esseret torradu a mòvere.

De agiudu mannu est resurtadu s’interventu de tres elicòteros de is bases de Fenosu, Sòrgono e Bosa, ma fintzas de un’aparèchiu Canadair. Terra terra ddoe fiant iscuadras de istudadores de sa Forestale e is Vìgiles de su fogu, a prus de voluntàrios meda.

Su sìndigu de Santu Lussurzu, Diegu Loi, at espressadu pistighìngiu mannu. Su primu tzitadinu at naradu chi su fogu dd’ant postu a s’aposta e at cundennadu sa malesa e sa vilesa de sa manu de s’òmine, torrende gràtzias a totu is fortzas impignadas contras de su fogu e chi sunt intervènnidas a lestru.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.