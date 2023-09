Su Gazetinu, giòbia 21 de cabudanni de su 2023

Sunt medas is càmbios e is intreveraduras in sa Coldiretti, s’organizatzione sindacale de rapresentàntzia de is persones e de is impresas chi traballant in su campu de sa laurera, de sa pesamenta de bestiàmene, de sa pisca e de s’agroalimentare. In Sardigna isceti nde faghent parte 20.000 sòtzios diretos e prus de 40.000 pensionados e, duncas, est unu de is assòtzios prus ispartos in su territòriu.

Frisca frisca est sa nova de unu reconnoschimentu de importu pro sa setzione sarda: a Mariafrancesca Serra, imprendidora agrìcula de Useddus, dd’ant elègida in s’Assemblea de Roma a responsàbile noa de is Fèminas de Coldiretti natzionale.

“So presada meda e onorada”, at naradu Serra, “amus a èssere un’iscuadra abbiatzada dae sa passione, dae sa bògia de traballare e dae is valores de su mundu de sa laurera. Totu is isfidas chi tenimus in dae in antis, cumentzende dae sa gherra contras de is màndigos sintèticos, produidos in laboratòriu, non ddas timemus, antzis nos apretant pro traballare mègius in defensa de is sartos nostros e de is màndigos bonos italianos”.

In Casteddu, imbetzes, ddoe ant fatu is eletziones de Coldiretti Sardigna, in ue ant torradu a cunfirmare a Battista Cualbu a presidente regionale. De su Consìgiu nou e comente a presidentes provintziales ant elègidu a Giorgio Demurtas (in Casteddu), Leonardo Salis (in Nùgoro), Antonello Fois (in su Nord Sardigna) e Paolo Corrias (in Aristanis).

A custos si ddoe agiunghent is presidentes de is Fèminas, Mariafrancesca Serra, de is Pensionados, Giovanni Girasole, e de is Giòvanos, Nicola Stefano Tuveri, a prus de is elègidos noos: Efisio Perra, Salvatore Pau, Michela Dessì, Giuseppe Onnis, Cesarino Moni, Salvatore Morittu, Raffaele Stochino, Alessandro Mancini, Giancarlo Capraro, Giovanni Murru, Efisio Sarai e Martino Malu.

In su mese de trìulas fintzas Terranostra Sardigna, assòtziu pro s’Agriturismu, s’Ambiente e su Territòriu de Coldiretti, at annoadu su Consìgiu suo. A pustis de 10 annos de ghia dae parte de Michelina Mulas, imprendidora de Siamanna, su presidente nou est Simone Ciferni, mentras Mulas dd’at a acostagiare comente a vitze-presidente pro is chimbe annos imbenientes.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.