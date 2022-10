Su Gazetinu, giòbia 20 de santugaine de su 2022

Unu muntone de prèmios pro is giòvanos massajos sardos chi si sunt seberados cun is siendas issoro – Ddoe at una sienda isceti aristanesa intra de cussas premiadas cun s’editzione 2022 de is Oscar Green, sa faina cuncordada dae Coldiretti Giovani Imprese e chi interessat a is agricultores chi tenent prus pagu de 40 annos e chi ant favorèssidu cun is siendas issoro s’annoamentu, sa sustenibilidade e su sotziale. Ant premiadu a Alberto Cella, de sa Cantina QuartoMoro de Marrùbiu, chi at bintu su de duos prèmios in sa categoria Impresa Digitale. Is àteros premiados dae Coldiretti sunt Filippo Podda, 32 annos, de Meana, cun sa cantina Terras de Mandrolisai semper in sa categoria Impresa Digitale; Teresa Deiana, 24 annos, de Boddusò, in sa categoria Campagna Amica (su de duos prèmios dd’ant dadu a Giovanni Spanedda de Alzachena de sa sienda agrìcula Monti di Jogliu); Roberta Farigu de sa sienda agrìcula Ortflowers Tortolì a manos de pare cun s’Assòtziu Officina creativa Janas 5 in sa categoria chi pertocat su Bonucoro (su de duos prèmios dd’at bintu Maira Marchioro di Santu ‘Èngiu); Emanuele Dettori, 31 annos de Terranoa in sa categoria Fàghere filera cun su progetu Priamamed (in su de duos iscaleris ddoe est artziada Naomi Deaddis de sa cantina Deaddis di Bultzi); Stefania Demurtas, 31 annos, e Salvatore Marongiu, 35 annos, de Gelisuli in sa categoria Energias pro su Benidore e Sustenibilidade (su de duos prèmios dd’ant assignadu a Francesco Vinci de sa sienda La mora bianca de Assèmini); Francesca Mereu, 32 annos, de Sòrgono in sa categoria Miradores de Itàlia (segunda Raffaela Piras, 32 annos, di Fonne).

Is premiatziones ddas ant fatas in Nùgoro, presentes 200 agricultores giòvanos arribados dae totu sa Sardigna, su delegadu regionale de Coldiretti Giovani Imprese Frediano Mura paris cun su presidente e su diretore regionale de Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba, e cun su segretàriu natzionale de is giòvanos de Coldiretti Stefano Leporati.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.