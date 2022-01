Su Gazetinu, giòbia 20 de ghennàrgiu de su 2022

Sa Cummissione pro is Fainas produsidoras de su Consìgiu regionale at retzidu sa proposta de incarrerare unu pranu de populamentu nou de is eritzos de mare in zonas amparadas particulares comente in is mares de sa provìntzia de Aristanis e de Santu Antiogu.

In is dies passadas, in contu de sa firmada biològica de tres annos de sa pisca de is eritzos de mare aiant ascurtadu in auditzione a is rapresentantes de su Cunsòrtziu BiotecnoMares. Sa proposta de incarrerare unu pranu de populamnentu nou dd’at fata professore Guido Beltrami, cumbintu chi sa firmada de sa pisca non bastet.

Beltrami, in prus, cussìgiat de pònnere in is fundales de custos tretos de mare istèrgios de terra, pro favorèssere su faghimentu de su niu de is eritzos. Unu parre in favore, a prus de su de sa de Chimbe Cummissiones, est lòmpidu fintzas dae su cummissàriu de Agris Francesco Baule. Su pranu presentadu dae Beltrami, chi previdet s’interessamentu de is piscadores, como dd’ant a istudiare mègius in una mesa tècnica.

Dae sàbadu chi benit no at a fàghere prus a piscare eritzos de mare. Is piscadores però diant pòdere abarrare sena de indennizu pro unos cantos meses e, pro cussu, sunt prontos a manifestare in Casteddu, in dae in antis de sa sea de s’Assessoradu de s’Agricultura.

Su presidente de s’Unione de is piscadores subàcueos professionistas de Aristanis, David Bichi, at pesadu sa boghe, chescende-si pro sa farta de unu pranu pro is agiudos regionales. In is dies passadas is assòtzios de categoria ant iscritu unu documentu chi ant mandadu a su presidente de sa Regione Christian Solinas e a s’assessora de s’Agricultura Gabriella Murgia, domandende chi sa firmada de sa pisca de is eritzos de mare si fatzat a pustis de àere pensadu a is fainas de monitoràgiu chi ddas diant dèpere fàghere is piscadores etotu.

Antoni Nàtziu Garau

