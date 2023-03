Su Gazetinu, giòbia 2 de martzu de su 2023

Chentu annos de iscoutismu in Aristanis. Su primu repartu fiat arribadu a tzitade in su 1923. Ddi naraiant Aristanis 1 – Lionora de Arbaree e ddu mentovant in su nùmeru de martzu de cussu annu in su bulletinu de s’Assòtziu de is iscout catòlicos italianos, S’Esploradore. Dd’at iscobertu s’istudiosu Giò Murru.

In cussu tempus sa setzione aristanesa dda ghiaiat su prèide don Pietro Medda e teniat sa sea sua in bia de Lepanto. Cussa esperièntzia, però, si fiat firmada me in is annos prus iscurosos de su fascismu.

“Fiant mascros isceti”, at naradu Murru, “ma regordaiant e respetaiant a una fèmina, Lionora de Arbaree, chi donaiat su nòmine a su repartu”. S’istudiosu si nd’est incuradu de su mundu de is iscout pro agiomai 30 annos.

Is documentos faghent a cumprèndere cantu giai in su 1923 Aristanis esseret de importu pro s’iscoutismu in Sardigna. Ddu testimòngiat su primu Jamboree Arborense, cun triva de fanfaras de is iscout, cuncordadu in su mese de cabudanni de cussu annu.

Su de duos repartos de is iscout in tzitade dd’aiant fundadu in su 1949. Ddi naraiant Aristanis 1 – Folgore e teniat sa sea sua in bia de Santu Frantziscu.

Oe in Aristanis ddoe sunt tres cambaradas de iscout ativas. Duas sunt ligadas a sa crèsia de su Coro de Gesùs: sa cambarada Aristanis 1, chi nde faghent parte unos setanta intra de lupigheddos, repartu e clan, e sa cambarada de is mannos Masci Aristanis 1. Sa cambarada Aristanis 2 est prus pitica, nde faghent parte unos 25 pipios de sa crèsia de Santu Giusepe Traballadore.

Sa nàschida de s’iscoutismu aristanesu at fatu a dd’iscobèrrere gràtzias a is cartas allogadas in Roma in is archìvios de s’Agesci, s’Assòtziu de is ghias e de is iscout catòlicos italianos.

“In Aristanis”, acabbat s’istudiosu Giò Murru, “100 annos a oe fiat arribadu s’iscoutismu, chertu dae chie aiat giai cumpresu s’importu de una proposta educadora chi allogat un’atualidade ispantosa. E est bellu oe a regordare su primu sèculu de s’iscoutismu in Aristanis”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.