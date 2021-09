Su Gazetinu, giòbia 2 de cabudanni de su 2021

Assl, cummissàriu nou – Mudat sa ghia de sa Assl de Aristanis: Giorgio Steri est su cummissàriu nou. Dd’at nominadu sa Giunta regionale. Steri remplasat a Francesco Cossu, chi fiat in càrriga dae su primu de ghennàrgiu passadu e chi est acanta de andare in pensione, ùnicu manager de is Assl sardas chi non dd’ant cunfirmadu. In sa carrera polìtica paret chi Giorgio Steri siat acanta de Fortza Itàlia.

Aristanis, ufìtzios comunales – S’ufìtziu de s’Anàgrafe de su Comune de Aristanis est agiomai firmu. A is tzitadinos prenotados amegant de ddis transire s’apuntamentu. S’andada in pensione de impiegados meda in su Comune de Aristanis est ingendrende istorbos mannos a is utentes, chi non tenent prus sa seguresa de is servìtzios. Istorbos fintzas pro su personale chi ancoras ddoe traballat, chi a mala bògia si depet carrigare de totu su traballu chi in antis fiat partzidu cun is àteros collegas oe pensionados.

Samugheo, Tessìngiu – Ùrtimas dies pro bisitare sa bidriera manna de su Mandrolisai in contu de s’artesanadu sardu. Sa de 54 editziones de Tessìngiu, sa Mustra samugheesa de s’artesanadu de Sardigna, s’acostit a s’ùrtima coa de chida in ue ancoras si podet bìere. Sa mustra, difatis, si podet bisitare fintzas a domìnigu, a mangianu dae is deghe a sa una, e dae is tres e mesu a is oto e mesu a merie.

Mòguru, Fiera de s’artesanadu artìsticu de sa Sardigna – Prus de sete mìgia bisitadores in unu mese e 170 mìgia èuros de afàrios fatos cun sa bèndida de prodùsidos de sa mustra: custos sunt is nùmeros, ancoras provisòrios, de sa Fiera de s’artesanadu artìsticu de sa Sardigna cuncordada in Mòguru. Immoe si càstiat a is chidas imbenientes: sa Fiera, difatis, at a abarrare aberta fintzas a su 19 de cabudanni, pro chircare de interessare a is turistas in vacàntzia in custa coa de istadiale. Sa Fiera est aberta ònnia die, dae is deghe de mangianu a is noe de merie. Si cunsìgiat de prenotare in lìnia.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22