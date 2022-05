Su Gazetinu, giòbia 19 de maju de su 2022

Tzeràmica protagonista in Aristanis – Torradu a cuncordare in Aristanis s’apuntamentu cun “Bona die, Tzeràmica!”. Sàbadu 21 e domìnigu 22 de maju su tzentru istòricu de sa tzitade s’at a abbiatzare cun unu muntone de fainas pro su promovimentu de sa tzeràmica e de s’istèrgiu de terra intra de su connotu e s’annoadura. Sa manifestatzione dd’ant cuncordada is Assessorados comunales de sa Cultura e de is Fainas produsidoras, a manos de pare cun sa Fundatzione Aristanis, sa Pro Loco e su Litzeu artìsticu “Carlo Contini”.

Su programma de “Bona die, Tzeràmica!” previdet pro sàbadu 21 de maju in pratza de Tzitade (dae is deghe mancu unu cuartu a mesudie e mesu) una mustra de is produsimentos artesanales de is congiolàrgios e tzeramistas aristanesos, laboratòrios artìsticos contivigiados dae is dischentes de su Litzeu artìsticu e su cuncursu a prèmios “Is terras de Lionora”. Si prevident bìsitas ghiadas e laboratòrios pro is istudiantes de is iscolas de Aristanis.

In s’Hospitalis Sancti Antoni, dae is ses a is oto de merie, ddoe at a èssere sa mustra de is tzeràmicas artìsticas fatas dae is tzeramistas aristanesos e dae is istudiantes de s’Artìsticu “Carlo Contini”. At a fàghere a bisitare sa mustra domìnigu puru, dae is deghe a sa una e dae is chimbe a is oto.

Pro totu sa die sunt in programma fintzas bìsitas ghiadas a sa Pinacoteca comunale e a su Tzentru de documentatzione de sa tzeràmica aristanesa “Terracota”.

Sighende is fainas incarreradas in su mese de onniasantu cun su progetu “Una tzeràmica contras de sa violèntzia. Serramus su chircu”, unas cantas òperas fatas dae is artesanos aristanesos s’ant a pòdere fintzas comporare. Su dinari regortu at a serbire pro agiudare su Tzentru contras de sa violèntzia “Donna Eleonora” e unu caminu de professionalizatzione pro s’intrada de is fèminas in su mundu de su traballu.

At a èssere de importu, duncas, su rolu de is dischentes, cun s’impignu deretu de cussos de su Litzeu artìsticu, chi ant a fàghere a ghia pro is dischentes prus piticos de is iscolas mèdias e elementares in s’iscoberta de su mundu de s’arte e de s’imbentu. Su cuncursu a prèmios “Is terras de Lionora” at a premiare is traballos prus bellos fatos dae is dischentes de su cursu de tzeràmica.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.