Su Gazetinu, giòbia 19 de ghennàrgiu de su 2023

Nche sunt ancoras pagas dies pro fàghere is iscritziones pro s’annu de iscola 2023/2024. E, acostende-si s’iscadèntzia de su 30 de ghennàrgiu (a is oto de merie), is iscolas de sa provìntzia de Aristanis sighint a propònnere is dies de abertura pro permìtere a is dischentes potentziales de connòschere mègius s’oferta de formatzione de ònnia iscola.

Una die de abertura si previdet pro cras in sa sea de Terraba de s’Istitutu “De Castro”. S’iscola si podet bisitare intra de is 15.30 e is 18.30, cun bìsitas chi però bolent prenotadas.

Sàbadu, imbetzes, s’ant a fàghere àteras duas fainas de orientamentu. Dae is 9,15 a is 13,10 e dae is 14.30 a is 17.30 at a abèrrere is ghennas s’Istitutu magistrale “Benedetto Croce” de Aristanis, mentras s’Istitutu “Don Deodato Meloni” (cun is seas de Aristanis e de Nuraxinieddu) s’at a pòdere bisitare dae is 9,30 a is 14 e dae is 15 a is 17.30.

Lunis 23 de ghennàrgiu at a tocare a sa sea de Aristanis de su Litzeu iscientìficu “Marianu IV de Arbaree”. S’iscola s’at a pòdere bisitare intra de is tres e is ses e mesu de merie. E, ancoras, mèrcuris 25 de ghennàrgiu, dae is tres e mesu de merie at a fàghere a bisitare sa sea ilartzesa de s’Istitutu.

Ma àteros addòbios de orientamentu sunt in programma in is istitutos cumprensivos de Aristanis. Oe, dae is chimbe de merie a is sete, ghennas abertas in s’Iscola primària de bia de Bellini, mentras cras – dae is chimbe de merie a is sete – s’at a pòdere bisitare s’Iscola segundària de primu gradu de bia de Marconi.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.