Su Gazetinu, giòbia 18 de austu de su 2022

Clìnica veterinària – Dae Aristanis a su Brasile, cun una tarea isceti: sa de curare is animales sena de mere. Est sa faina noa de “Effetto Palla”, sa fundatzione fata dae sa cambarada de sa Clìnica veterinària “Duemari” de Aristanis chi at pigadu su nòmine de Palla, sa callelledda chi sa sorte sua si fiat connota in totu Itàlia, a pustis chi dd’aiant agatada in Terraba in cunditziones graves cun unu filu de nylon chi dd’aiat isbisuriada.

“Amus fatu nàschere una clìnica veterinària acanta de sa favela de Santu Pàulu in Brasile”, at fatu a ischire dotora Monica Pais, presidente de sa Onlus e fache nòdida de sa clìnica aristanesa. “Est dedicada a is animales de sa favela e de su padente chi ddoe est acanta”.

“Ddoe ant a traballare persones chi bivent in is favelas chi si sunt formadas in is cursos professionales tzertificados cuncordados dae sa Onlus in Santu Pàulu”, narat ancoras Monica Pais. “Is veterinàrios ant crèschidu sa formatzione issoro in cursos chi amus cuncordadu in s’istrutura nostra in Sardigna”.

“Custu est su progetu tzirculare nostru prus bellu”, narat sa veterinària istimada aristanesa. “Dae s’animale-òmine a is àteros animales cun torrada”.

S’inauguratzione de s’istrutura, chi dd’ant a nàrrere Clìnica Veterinària Duemari – Santu Pàulu, s’at a fàghere su 27 de austu. In Brasile su nastru dd’at a segare sa mòngia Daniela Bonello. In su pròpiu momentu de sa tzerimònia ufitziale, a is oto de merie dotora Pais at a segare unu nastru ruju cuncordadu a manera simbòlica in sa ghenna de sa clìnica de bia de Casteddu, in Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.