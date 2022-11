Su Gazetinu, giòbia 17 de onniasantu de su 2022

Cumentzat oe su primu “Addòbiu internatzionale de canoa kayak – Is Gigantes de su Sprint”, manifestatzione chi at fatu arribare a sa provìntzia de Aristanis atletas italianos, ungheresos, islovenos, maltesos, rumenos e ucrainos. S’organizatzione dda contivìgiat su Tzìrculu Nàuticu de Aristanis ghiadu dae Gian Marco Patta.

Si cumentzat cun is allenamentos in su Tzentru Canoa Kayak de Crabas e cun is bìsitas ghiadas a su Museu tzìvicu “Giovanni Marongiu”, a sa Domo de is Gigantes de Mont”e Prama e fintzas a su logu archeològicu de Tharros. Is atletas – chi faghent parte totus de is categorias Pitzocheddos, Juniores e Under 23 – ant a bisitare fintzas su tzentru istòricu de Aristanis e ant a pòdere artziare fintzas a sa turre medievale de Marianu II, sìmbolu de sa tzitade.

Sàbadu e domìnigu, in su Riu Mar”e Foghe, in su campu de gara de S’Anaedda de Tzeddiani, s’ant a fàghere is garas de 1.000 e 2.000 metros chi ant a serrare custu apuntamentu internatzionale de importu.

Cun su “Addòbiu internatzionale de canoa kayak – Is Gigantes de su Sprint” su Tzìrculu Nàuticu de Aristanis punnat a fàghere a connòschere e a avalorare su territòriu de sa provìntzia de Aristanis. Intra de is àteras tareas ddoe est fintzas sa de megiorare su Tzentru Canoa Kayak de Crabas e su Tzentru isportivu de Turre Manna, fintzas cun s’agiudu de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Custas istruturas isportivas etotu de s’assòtziu aristanesu ant acasagiadu, pagu tempus a immoe, a campiones de importu. Prima de totu a su canoteri Stefano Oppo, chi at bintu sa medàllia de brunzu in is Olimpìades de Tokyo. Ma nche at èssere fintzas su canoteri lombardu Manfredi Rizza, chi in Giapone at bintu una medàllia de prata. Issu s’allenat a fitianu in provìntzia de Aristanis paris cun su tècnicu Stefano Loddo, colunna de su Tzìrculu Nàuticu Aristanesu.

Sa manifestatzione dda patrotzinant sa Regione, is Comunes de Aristanis, Crabas e Tzeddiani, s’Àrea Marina Amparada de su Sinis, s’Assòtziu Natzionale Isteddos, Parmas e Tzugritos de Oro pro Meressimentu de su Coni e de su Cip e sa Fundatzione Mont”e Prama.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22