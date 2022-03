Su Gazetinu, giòbia 17 de martzu de su 2022

Sa chèscia de is autotrasportadores contras de s’incarimentu de sa benzina s’asperat e sighit sa firmada de is portos. In s’interis dae Roma no arribant novas bellas. Sa vitzeministra de is Infrastruturas e de sa Mobilidade sustenìbile, Teresa Bellanova, at fatu un’addòbiu cun is federatziones chi faghent parte de s’Unione natzionale de is trasportos. Is propostas de su Guvernu ddas ant giuigadas non bastantes e, duncas, s’Unatras at detzìdidu de proclamare sa firmada de sa categoria pro su 4 de abrile. Oe ant a fàghere un’àteru addòbiu pro evitare sa paràlisi, mentras in Sardigna est cunfirmada sa chèscia de sighidu.

In Aristanis eris is camionistas si sunt refudados de carrigare su laore arribadu cun is naves de càrrigu a is pratzas de su portu. A su portu industriale ddoe sunt arribados fintzas càmios dae Tòssilo, paris cun massajos e pastores. A is manifestadores ddis ant espressadu solidariedade Alberto Cellino de su pastifìtziu de sa zona industriale e is sìndigos de Aristanis, Santa Justa e Arborea.

Eris etotu is assessores regionales Alessandra Zedda, Giorgio Todde e Anita Pili e sa de IV Cummissiones de su Consìgiu regionale ant faeddadu cun una delegatzione de autotrasportadores. Is cumponentes de sa Giunta ddos ant pregados de sighire cun una chèscia sulena e de paghe e ant annuntziadu de àere domandadu un’addòbiu urgente cun is ministros cumpetentes.

In s’interis, sa de IV Cummissiones at votadu a cuncòrdiu una risolutzione chi impignat su presidente Christian Solinas a apretare su Guvernu pro chi istabilessat unu prètziu màssimu de is carburantes.

Sa chèscia de is camionistas ponet pistighìngiu a Confagricoltura, Cia e Copagri. Is tres cunfederatziones ant sutaliniadu chi sa chèscia est ingendrende dificultades graes a su setore agrìculu regionale.

S’arriscu est chi si perdat sa fogimenta e sa fruta destinada a is tzentros de bèndida de sa penìsula. Is tres organizatziones de categoria ant duncas domandadu a su guvernadore Solinas de assegurare su biagiare regulare de is prodùsidos agroalimentares.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22