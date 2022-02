Su Gazetinu, giòbia 17 de freàrgiu de su 2022

Istatzione mèteu noa in Cùglieri – Cùglieri tenet un’istatzione meteorològica noa. Dd’ant cuncordada in is dies passadas in Barones, in s’essida de bidda. Est unu donu pro s’Assòtziu Monteferru fatu dae Sardigna Clima Onlus, chi tenet una retza cun prus de chentu postas de rilevamentu de datos climàticos ispartas in totu sa Sardigna.

Sa faina faghet parte de su progetu de abbiatzamentu de su territòriu promòvidu dae deghinas de tzitadinos chi si sunt postos paris cun sa punna de fàghere torrare a nàschere is logos interessados dae su fogu mannu de s’istadiale passadu.

S’istatzione meteorològica est giai in funtzione. Est frunida de sensores chi s’agatant a duos metros e mesu dae terra e mesurat is datos climàticos prus de importu: temperadura, umididade, proiduras, filada e velotzidade de su bentu.

Is datos, chi sunt regortos in un’archìviu, ddos ant a impreare s’Assòtziu Monteferru e is entes locales interessados a su programma de abbiatzamentu de su territòriu.

Is paràmetros meteorològicos, utilosos meda a chie traballat in su sartu in su campu de s’agricultura, s’ant a pòdere bìdere a manera lìbera in is prataformas in lìnia de Sardigna Clima. Ant fintzas creadu una pàgina Web a s’aposta, chi si podet bìdere in s’indiritzu www.bakumeteo.it/cuglieri.

Sa punna de s’Assòtziu Monteferru est su de favorèssere su cuncordu de àteras istatziones meteorològicas in àteras biddas de Monteferru interessadas a su progetu de abbiatzamentu nou.

Sardigna Clima Onlus tenet sa sea sua in Fonne, est finantziada e gestida dae laureados sardos. S’assòtziu dae unos cantos annos collaborat cun istitutziones locales sardas, cun universidades, cun s’Agentzia Ispatziale Europea e cun su Consìgiu Natzionale de is Chircas.

Antoni Nàtziu Garau