Su Gazetinu, giòbia 17 de austu de su 2023

Is ambulatòrios istraordinàrios de comunidades territoriales (A.S.CO.T.) – Cun is de Tresnuraghes e Frussio oramai sunt lòmpidos a bintiduos is ambulatòrios istraordinàrios de comunidades territoriales (Ascot) in provìntzia de Aristanis.

Nàschidos dae unu progetu pilota a livellu natzionale pensadu dae sa Asl 5 de Aristanis, frunint assistèntzia a is tzitadinos chi non tenent assistèntzia sanitària de base pro more ca is mèigos de base sunt pagos.

In su mese de martzu de ocannu, cando su responsàbile de s’ufìtziu pro s’integratzione intra de ispidale e territòriu Alessandro Baccoli aiat presentadu custa faina, is seas sena de mèigu de base fiant 49 in totu sa provìntzia de Aristanis.

Dae insaras aiant seberadu is primas deghe biddas pro abèrrere is Ascot: Simaghis, Samugheo, Tramatza, Santeru, Nurachi, Busache, Ardaule, Sèneghe, Uras e Marrùbiu, a disponimentu de is tzitadinos chi, in cussos logos, sunt abarrados sena de mèigu de famìllia.

In is meses afatantes si sunt atzuntas is biddas de Àllai, Boàtiri, Bauladu, Fordongianus, Ilartzi, Masuddas, Narabuia, Nurachi, Sabarussa, Terraba, Biddobrana e Tzeddiani.

Is ambulatòrios istraordinàrios sunt abertos a mangianu e a merie, a tenore de unu calendàriu de turnos. “Su servìtziu faghet totu su chi faghent a fitianu is mèigos de famìllia”, narat su diretore sanitàriu de sa Asl 5 Antonio Maria Pinna, “prescritziones mèigas, bìsitas urgentes e no urgentes, annou de pranos de terapia, domandas pro s’ADI, bìsitas a domo programmadas, àteras fainas programmadas, tzertificados de maladia e totu is àteras cosas reconnotas dae is Acòrdios Natzionales a Cumone”.

“Sende una manera pensada pro parare fronte a is bisòngios urgentes de is tzitadinos abarrados sena de mèigu de famìllia, is ASCoT ant a serrare cun sa nòmina de is dotores chi mancant in cussas cussòrgias”, acabbat su diretore sanitàriu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.