Su Gazetinu, giòbia 16 de martzu de su 2023

Est sa prima in sa diòtzesi de Aristanis chi tenet un’aina sarvavida. Sa parròchia de Santu Giusepe Traballadore at comporadu e cuncordadu unu defibrilladore in sa crèsia de su bighinadu de Sa Rodia, abitada dae fideles meda.

Ma non bastat: me in is dies passadas deghe parrochianos voluntàrios ant sighidu e propassadu su cursu pro pòdere impreare custa aina de importu chi podet sarvare una vida. Paris cun s’impreu de su defibrilladore, ant imparadu fintzas comente si faghent is manovras de istupadura de is bias aèreas.

“Su cursu dd’eus cuncordadu cun s’autorizatzione de is autoridades sanitàrias regionales e dd’at contivigiadu sa Rughe Ruja de Aristanis, cun sa cambarada de sennore Angelo De Faveri”, at naradu su prèide de Santu Giusepe Traballadore, don Tonino Zedda.

“Amus allogadu unu pagheddu de dinari isparanniadu pro comporare custa aina de importu. Is voluntàrios chi ant propassadu s’esàmene ant a pòdere intervènnere s’in casu serbit”, at naradu ancoras su prèide. “A su mancus su sàbadu e su domìnigu, cando nche sunt fideles meda, pro ònnia missa at a èssere presente a su mancus unu voluntàriu chi ischit manigiare su defibrilladore. Custa aina pretziada podet a beru sarvare una vida”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.