Su Gazetinu, giòbia 16 de làmpadas de su 2022

Una lege pro sa Garnatza – Est mòvidu custu mangianu su caminu de sa proposta de lege regionale pro s’avaloramentu de sa bide Garnatza e de su binu Garnatza de Aristanis Doc e Igt Badde de su Tirsu. Su primu apuntamentu est istada sa presentada in Cummissione Fainas produsidoras de su Consìgiu regionale dae parte de su cabu-cambarada de is Fradis de Itàlia Francesco Mura.

Sa faina naschet dae sa voluntade de su consigieri regionale Mura de abbiatzare e avalorare sa bide sarda Garnatza e su binu Garnatza de Aristanis. Ma sa proposta de lege est su resurtadu de s’interessamentu de totu is realidades produsidoras de sa provìntzia de Aristanis, chi contivìgiant is bìngias de Garnatza e si nde incurant de su produsimentu e de sa cummertzializatzione de su binu Garnatza.

Is partes prus de importu de sa proposta de lege presentada dae su consigieri regionale de is Frades de Itàlia sunt ses. Sa prima tarea est s’incarreru de una campànnia de comunicatzione cun sa punna de creare unu marcu de sa Garnatza de Aristanis.

Ma tocat a traballare pro mudare fintzas is critèrios de su disciplinare Doc e pro su reconnoschimentu de sa Docg. Sa proposta de lege punnat in prus a favorèssere su recùperu e s’aplicu de is tècnicas antigas de produsimentu chi serbint pro afortiare sa comunicatzione de comente totu si produsiat sa Garnatza.

Intra de is àteras tareas ddoe est fintzas sa de favorèssere su ponimentu de bìngias noas e su recùperu de is cantinas antigas de Garnatza. Mura proponet in prus de fàghere unu tzensimentu e de fàghere nàschere s’albu de is bìngias istòricas de sa Garnatza de Aristanis. Sa de ses partes est sa nàschida de s’albu de is cantinas antigas, de is carradas istòricas e de is istauleddos de Garnatza de Aristanis.

Cun custa proposta de lege Mura bolet chi sa Garnatza de Aristanis Doc siat unu marcu a livellu internatzionale, capassu de dare su reconnoschimentu giustu de unitzidade, identidade e ligàmene cun su territòriu, e capassu de promòvere fintzas is àteras licantzadorias enogastronòmicas, culturales e turìsticas de sa provìntzia de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.