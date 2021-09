Su Gazetinu, giòbia 16 de cabudanni de su 2021

Terraba, mortu a pustis de àere fatu su vatzinu – Sa Procura de sa Repùblica de Aristanis at incarreradu un’iscrucullu in contu de sa morte de unu pensionadu de 67 annos, Franco Ariu, chi dd’ant agatadu mortu chenàbura passada in domo sua, in Terraba, in ue biviat a solu. Ariu s’est intesu male a pustis chi aiat fatu sa de duas doses de su vatzinu “Moderna” e, immoe, is familiares bolent ischire ite at ingendradu sa morte totu in una de su parente. Lunis su mèigu legale at fatu s’autopsia a su corpus de s’òmine e immoe s’abetat su resurtadu de sa perìtzia.

Abusos a dannu de una neta, arrestadu – Cun s’imputu de àere abusadu de una neta minorenne, a un’òmine de sessanta annos dd’ant arrestadu is agentes de s’Iscuadra Mòbile de sa Cuestura de Aristanis, chi nche dd’ant inserradu in su presone de Màssama. Sa chistione, dìliga meda, est acontèssida in una bidda acanta de Aristanis e nd’est essida a pìgiu in is chidas passadas. Sa pitzochedda su mese passadu at contadu a sa mamma e a su babbu de is cumportamentos de su tzieddu. Dae inoghe nd’est nàschidu un’iscrucullu de sa Politzia, chi at cunsignadu a sa Procura de sa Repùblica de Aristanis una relata chi at portadu a s’arrestu de s’òmine. Is violèntzias paret chi esserent andadas a in antis pro unos cantos meses. A inghìriu a inghìriu de custos acontèssidos ddoe est fintzas una situatzione de problemas sotziales de sa famìllia de sa pitzochedda.

Mancant mèigos – In Guiltzier, in Barigadu e in Marmidda sa mancàntzia de mèigos de base amegat de ingendrare un’emergèntzia ischeta. Custa est sa mapa de is crititzidades pintada dae su segretàriu provintziale de sa Fimmg, Alessandro Usai. Is vàcuos non pertocant a is professionistas chi andant in pensione isceti, ma fintzas a cussos chi s’ismalàidant e non ddos remplasat nemos. Sa situatzione est prus pagu grave in is biddas acanta de su cabulogu de provìntzia o in is biddas prus mannas.

Assou, mustra de fotografias – Domìnigu in Assou ant a inaugurare sa mustra fotogràfica cun is retratos chi su fotògrafu Pierluigi Dessì at tiradu a is bividores de sa biddighedda a pees de Jara. A sa mustra ddi narant “A immàgine e assimìgiu” e regollet 20 iscatos. S’abertura est domìnigu, a is chimbe de merie, in bia de Santa Maria, in Assou. Sa faina faghet parte de su progetu “Fotografia cuntemporànea in Marmidda”, pensadu e contivigiadu dae s’assòtziu “Su Palatu Fotografia”, a manos de pare cun su Cunsòrtziu turìsticu de “Is Duas Jaras”.

Antoni Nàtziu Garau

—–

