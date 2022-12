Su Gazetinu, giòbia 15 de nadale de su 2022

S’arrosu at a èssere protagonista de s’editzione imbeniente de sa rassigna gastronòmica “Is Ìsulas de su Gustu”, cuncordada dae sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis pro is festas de Paschighedda e in programma dae su 23 a su 31 de nadale.

Sa domanda pro ddoe pòdere pigare parte si podet presentare a intro de lunis chi benit (19 de nadale) compilende su mòdulu chi s’agatat in sa pàgina istitutzionale de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis.

Is ristorantes chi ant a pòdere pigare parte a sa rassigna sunt bintighimbe: ant a dèpere tènnere sa sea issoro in su territòriu de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis.

“Sa faina”, at naradu Nando Faedda, vitzepresidente de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis, “punnat a avalorare s’oferta enogastronòmica de su territòriu, a manos de pare cun is professionistas e cun is imprendidores de sa ristoratzione chi ant a assegurare unu produsimentu agroalimentare intra de is mègius”.

Is punnas, prus a fine, sunt duas: sa de propònnere un’oferta de ristoratzione de calidade a prètziu giustu, onestu, e su promovimentu de is siendas de custu setore, avalorende in sa mègius manera is produsimentos agroalimentares sardos.

Su regulamentu, difatis, previdet chi su ristorante chi pigat parte a sa manifestatzione at a dèpere cuncordare unu màndigu cun una calidade de arrosu de su territòriu, chi s’at a ofèrrere a loba cun una calidade de binu chi ddi deghet. Su màndigu bolet postu in su menù a prètziu giustu e a tenore de s’oferta enogastronòmica proposta e de is piessignos de sa rassigna. No s’at a pòdere mudare pro cantu durat sa manifestatzione.

A prus de s’arrosu, fintzas is àteros ingredientes ant a dèpere èssere produsimentos friscos de su territòriu regionale.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.