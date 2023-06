Su Gazetinu, giòbia 15 de làmpadas de su 2023

Su giogu de azardu in Sardigna, una maladia ischeta – No est unu vìtziu malu isceti, ma una maladia ischeta: cun nùmeros semper in crèschida, sa dipendèntzia dae su giogu de azardu est oramai una chistione chi in Sardigna puru ponet pistighìngiu mannu.

Segundu s’istùdiu de su Consìgiu natzionale de is chircas cun is ùrtimos datos regortos in su 2019, su 65 % de is sardos at praticadu giogu de azardu in carchi logu comente a ritzevitorias, edìcolas, salas de iscummissas, tzilleris o autogrill, a su mancus una borta in sa vida. De custu 65 %, su 33 % at giogadu in is ùrtimos 12 meses.

Sa de Nùgoro est sa provìntzia cun prus giogadores, cun una pertzentuale de su 35 %. In fatu ddoe est sa provìntzia de Tàtari, mentras serrant Casteddu e Aristanis, firmas a su 32 %.

Mancari sa nostra non siat una provìntzia rica de giogadores, segundu sos datos regortos dae s’Agentzia de is Doganas e de is Monopòlios, in su 2019 in sa tzitade de Aristanis isceti s’ispesa pro-capite fuliada in su giogu de azardu est arribada a 1.504 èuros pro ònnia persone, contende una popùlatzione de 30.708 bividores.

In totu sa Sardigna, segundu is datos ISTAT pro is tres annos 2017-2019, is puntadas fatas in sa retza fìsica sunt arribadas a 1 milliardu e 640 milliones de èuros a s’annu, cun un’ispesa pro-capite de 1.154 èuros, pro sorte bona meda prus bassa de sa mèdia italiana de 2.180 èuros.

Sighende a fàghere un’analizu de is datos, sa fasca de edade chi prus est rapresentada dae giogadores in presèntzia fìsica est sa chi movet dae 51 annos e lompet fintzas a 80 annos, cun s’89 %: sa genia de giogu prus praticada est cussa de su “Iscarfe e binche”, praticada prus che totu dae is fèminas e dae sa fasca de edade prus giòvana, cussa intra de 18 e 50 annos. Sighit su Superenalotto, su Lotto e is iscummissas isportivas, praticadas – custas – prus dae is mascros.

Su chi faghet rùere in tentatzione sa gente est sa simpresa de su giogu: cun unu logu ònnia 648 residentes sardos, s’isparghidura de logos in ue si podet giogare propassat sa mèdia natzionale. In Sardigna nche at unos 5.000 logos in ue si podet giogare, in sa metade ddoe at slot machine e videolottery, 10.000 aparèchios in totu, est a nàrrere unu ònnia 157 bividores.

Antoni Nàtziu Garau

