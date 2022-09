Su Gazetinu, giòbia 15 de cabudanni de su 2022

Est pràghidu meda in sa de 79 editziones de sa Mustra de su Tzìnema de Venètzia, presentadu in cuncursu in is Dies de is Autores, sa setzione autònoma e indipendente de su Fèstival.

“Bentu” sàbadu at a arribare fintzas a s’ischermu de s’Ariston de Aristanis, cun tres projetziones, a is ses de merie, a is oto e a is deghe. In is primas duas ddoe at a èssere presente su regista paris cun una parte de is atores e de sa cambarada chi at giradu su film.

Unu film chi pro como est regollende parres bellos dae parte de sa crìtica e chi sa die de sa prima projetzione in Venètzia, su 7 de cabudanni, at otentu dae is chi fiant presentes in sala unu tzacarra manu longu, afortiadu a pustis dae su Prèmiu Bisato de oro 2022 assignadu dae sa crìtica indipendente comente a “Best Director – Mègius Regia Salvatore Mereu.

S’emotzione de sa manifestatzione tzinematogràfica de Venètzia dd’ant cumpartzida fintzas in provìntzia de Aristanis: a prus de unu de is duos intèrpretes prus de importu – Giovanni Porcu, atore giòvanu meda e noeddu in su tzìnema, de Ollasta – ant pòdidu bìvere custa esperièntzia de importu fintzas tres pitzocas de sa provìntzia, duas de Uras e una de Aristanis. Natasha Massa, Federica Melis e Stefania Andolfo faghiant parte de sa cambarada de istudiantes de su cursu de làurea magistrale in Produsimentu multimediale de s’Universidade de Casteddu, ghiadu dae Antioco Floris, e chi ocannu passadu aiant agiudadu in su preprodusimentu de in su faghimentu de su longumetràgiu.

“Bentu” dd’at prodùsidu sa sotziedade Viacolvento, cun s’agiudu mannu de Sardigna Film Commission paris cun Antioco Floris pro s’Universidade de Casteddu e in co-produsimentu cun s’Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu, cun su contributu econòmicu de su Ministeru de sa Cultura, de sa Regione Sardigna e de is Comunes de Guasila, Seddori e Turri.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.