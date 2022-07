Su Gazetinu, giòbia 14 de trìulas de su 2022

Incarreradu in Sardigna puru su faghimentu de sa de bator doses de su vatzinu contras de sa Covid-19 pro totu is chi tenent 60 annos e pro is tzitadinos dìligos chi tenent 12 annos, comente inditadu in sa tzirculare chi su Ministeru de sa Salude at mandadu a is Regiones.

Eris in Sardigna ant fatu 1.485 doses, mentras sa die in antis nd’aiant fatu 1.212. In totu sunt agiomai 23 mìgia is doses pro is dìligos chi tenent prus de 60 annos e pro is antzianos chi tenent prus de 80 annos fatas fintzas a oe.

S’assessore regionale de sa Sanidade, Mario Nieddu, at fatu a ischire chi sa prataforma de prenotatzione de Poste Italiane amegant de dd’agiornare pro chi siat disponìbile fintzas pro totu custos utentes noos. Is chi ant giai fatu sessanta annos si podent giai prenotare, mentras pro is dìligos chi tenent prus de dòighi annos amegant de carrigare in su sistema is anagràficas issoro.

S’Assessoradu at dadu inditu a is Asl de vatzinare, a tenore de sa possibilidade chi tenent, a totu is chi depent fàghere su de duos richiamos e chi si presentant dae sese, sena de prenotatzione.

Un’inditu chi ant cunfirmadu fintzas in s’addòbiu de s’Unidade de crisi regionale pro s’emergèntzia Covid-19, in ue ddoe ant pigadu parte is ghiadores de is siendas sanitàrias de s’ìsula.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.