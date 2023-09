Su Gazetinu, giòbia 14 de cabudanni de su 2023

Ant a èssere tres coas de chida dedicadas a s’arte, a s’istòria e a sa cultura cussos de is “Dies de su Romànicu”, s’apuntamentu cuncordadu dae Itàlia Romànica, chi at a permìtere de bisitare sessanta crèsias de s’Ìsula fraigadas intra de su de X e su de XIII sèculos.

Acumpangiados dae ghias espertas, at a fàghere a bisitare gratis custos monumentos ammajadores su 16 e 17 de cabudanni, sàbadu 23 e domìnigu 24 e, in fines, su 30 de cabudanni e s’1 de santugaine.

Sa lista de is crèsias chi ant a abèrrere is ghennas issoro est de sessanta fràigos: sa bìsita a custos testimòngios de s’istòria at a èssere s’ocasione fintzas pro bisitare biddas meda de Sardigna, pro nde connòschere su connotu e is bellesas de su territòriu.

Intra de is comunes interessados ddoe est Bosa cun sa Sea betza de Santu Pedru foras de is murallas, Mòguru cun sa crèsia de Nostra Sennora de su Cramu, Uri e Ùsini cun is crèsias dedicadas a Santa Rughe.

In sa Badde Bassa de su Tirsu, in provìntzia de Aristanis, s’ant a pòdere bìere sa cresiedda de Santu Marcu de Ollasta cun sa cripta, in Zrofolliu sa crèsia de Santu Giuanni Batista, Simaghis cun sa crèsia de Santu Diadoru e su chi abarrat in su logu archeològicu de Santu Nicolau de Mira e de s’Ànghelu.

In Aristanis s’at a pòdere iscobèrrere sa crèsia de Santa Crara, mentras in Oroteddi sa crèsia de Santu Giuanni Batista e in Òschiri sa crèsia de Nostra Sennora de Castro. In Garteddi s’at a pòdere bìere sa crèsia de Santu Pedru, in Codronzanu sa basìlica de Sacàrgia, una de is crèsias prus nòdidas de s’Ìsula, in Crabas sa cresiedda de Santu Giuanni de Sinis, a pagu tretu dae su mare.

Me in is Dies de su Romànicu, in prus, is comunes ant a pòdere mustrare a is bisitadores is bellesas de su territòriu: in Bonàrcadu, pro nàrrere, at a fàghere a iscurtare sa ghia in limba sarda in sa basìlica pitica de Santa Maria, mentras in Gèsigu un’atentu particulare dd’ant a dare a is istudiantes de is iscolas, cun apuntamentos gastronòmicos puru pro tastare is licanias de cussas biddas.

“Est sa festa manna de su Romànicu, a ue totus ddoe podent pigare parte gratis. Sa Sardigna at bogadu pro prima custa idea a livellu natzionale e, de custu, nde semus presados meda e orgolliosos”, narat Antonello Figus, presidente de sa Fundatzione “Sardigna Ìsula de su Romànicu”, chi paris cun sa Fundatzione “Lemine”, lombarda, e cun sa sitziliana “Is bias de is iscusòrgios” at fatu nàschere “Itàlia Romànica”. “Semus giai traballende pro chi custu caminu sigat, pro ismanniare sa retza e pro chi su fenòmenu de su Romànicu tengat in Itàlia su reconnoschimentu chi ddi meresset. Semus punnende fintzas a interessare àteros Paisos europeos pro avalorare custa sienda de importu mannu chi sa Crèsia ponet a disponimentu de fideles e bisitadores”, acabbat su presidente Figus.

Antoni Nàtziu Garau

