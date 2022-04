Su Gazetinu, giòbia 14 de abrile de su 2022

Làconi torrat a acasagiare a su Santu suo – A pustis de duos annos su corpus de Santu Fra Nàtziu torrat a Làconi in ocasione de sa festa de su Santu, chi si faghet in sa crèsia sua dae su 20 de austu a su 4 de cabudanni. Dd’at autorizadu s’archipìscamu de Casteddu, Giuseppe Baturi, cun unu decretu.

Cuntentu meda su sìndigu de Làconi, Salvatore Argiolas, chi nde boddit aici is frutos de s’impignu e de sa pertiatzesa mustrados cun una filera longa de domandas e de addòbios pro chi Santu Fra Nàtziu esseret pòdidu torrare a bidda sua.

Giai dae immoe paris cun sa parròchia e cun sa provìntzia religiosa s’at a incarrerare unu caminu pro aprontare in sa mègius manera custu apuntamentu, at fatu a ischire Argiolas.

Bator domos de sa Comunidade – Santu Lussurzu, Samugheo, Ilartzi e Tramatza. In custas biddas – in su territòriu de sa Asl 5 – ant a nàschere is 4 Domos de sa Comunidade intra de is 50 prevìdidas in Sardigna dae su programma aprovadu dae sa Giunta regionale, chi istabilesset pro s’ìsula is tareas de sa Missione 6 de su Pranu de mòvida noa in contu de chistiones sanitàrias.

Ddas ant a fraigare cun unu finantziamentu de 76,6 milliones de èuros, ponende paris resursas de su PNRR e resursas regionales, e ant a èssere ispartas in su territòriu.

Is Domos de sa Comunidade, comente previdet sa normativa natzionale, sunt is istruturas noas sòtziu-sanitàrias chi acasàgiant totu in unu logu is servìtzios de meighina ispetzialìstica, s’assistèntzia primàrgia, cun is mèigos de famìllia e is pediatras a sèberu lìberu e cun s’assistèntzia infermierìstica. Ma is tzitadinos ddoe ant a pòdere agatare fintzas s’assistèntzia sotziale, su psicòlogu e àteros professionistas de sa salude, comente, pro esempru, sa maistra de partu de Comunidade.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22