Su Gazetinu, giòbia 13 de trìulas de su 2023

Sa Sardigna est una terra de bonucoro e virtudosa: comente nd’est essidu a campu in sa prima Die dedicada a sa donatzione de òrganos e tessutos de su 24 de freàrgiu passadu, in Sardigna nche tenimus unos 5,2 donadores ònnia 1.000 residentes, cun una mèdia prus arta de cudda isperada dae s’OMS (Organizatzione Mundiale de sa Sanidade) de 4 donadores a fitianu ònnia 1.000 bividores.

Su 31 de nadale de su 2022 s’Avis sarda contaiat sa bellesa de 39.375 sòtzios donadores cun 55.536 donatziones fatas in s’ùrtimu annu. In totu su territòriu regionale nche at seas meda de s’Avis, cun 181 istruturas e, de custas, 172 comunales, 8 provintziales e una regionale.

S’ìsula nostra, però, tenet una crititzidade manna, est a nàrrere su nùmeru de is talassèmicos chi est tropu artu. Segundu is datos de sa Regione, sos malàidos in Sardigna sunt 1.050 e duas partes de tres de su sàmbene regortu onni annu sunt destinadas a issos, cun una mèdia de 50.000 unidades de is 82.000 regortas in un’annu.

Mancari is Sardos siant de bonucoro, duncas, serbit àteru sàmbene chi arribat dae àteras regiones e, pro cussu, fatu fatu sa Regione, is AASSLL e s’Avis annoant s’apellu a is donatziones.

Su sàmbene ddu podent dare totu is persones intra de 18 e 65 annos, bastet chi pesent a su mancus 50 chilos. A prus de istare bene, is donadores non depent tènnere istiles de vida chi ingendrent arriscos pro issos etotu e pro is malàidos chi ant a retzire su sàmbene.

In un’annu siat is òmines siat is fèminas in edade chi podent tènnere fìgios non podent propassare is bator donatziones a s’annu, mentras is fèminas chi podent tènnere fìgios non podent fàghere prus de duas donatziones e, intra de una donatzione e un’àtera, depent passare a su mancus tres meses.

In provìntzia de Aristanis si podet dare su sàmbene in is seas Avis o in is autoemotecas itinerantes, segundu su calendàriu inditadu dae s’assòtziu. Ma custa faina de bonucoro si podet fàghere ònnia die, dae su lunis a su sàbadu, dae is oto a mesudie, in su Tzentru trasfusionale de s’ispidale “Santu Martinu” de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.