Su Gazetinu, giòbia 13 de ghennàrgiu de su 2022

Norabonas a is mèigos noos – Nudda retratu de regordu e nudda tzerimònia pro is trinta giòvanos mèigos noos chirurgos e odontoiatras de totu sa provìntzia e chi in su 2021 sunt intrados a fàghere parte a manera ufitziale de s’albu professionale.

S’apuntamentu pùblicu de su connotu cun sa giura de Ippocrate non s’est fatu pro su de duos annos paris, pro more de de sa crèschida de is impestos de Coronavirus.

S’Òrdine de is mèigos chirurgos e de is odontoiatras de Aristanis ghiadu dae dotore Antoni Sulis acostumaiat a cuncordare sa tzerimònia in su mese de nadale.

S’Òrdine diat àere chertu torrare a cuncordare custu addòbiu particulare, ma sa torrada de su Coronavirus e sa dificultade in su agatare unu locale in ue ddoe esserent pòdidos càbere totu is dotores noos ant firmadu a su presidente e su diretivu.

Retratos de regordu e afestamentos, duncas, ddos ant transidos a un’àtera data.

E tando espressamus is norabonas nostras a is mèigos chirurgos Rossella Piras de Sune, Ana Maria Constantinescu e Maria Luisa Garau de Nurachi, Tobia Ortu de Milis, Fabio Congiu, Luca Salis, Giuliano Sanu Zucca e Francesca Trincas de Crabas, Fabiola Serra de Santu Lussurzu, Federica Lepori de Sabarussa, Luisa Piras de Tresnuraghes, Francesca Serra de Assou, Fabio Serusi de Simaghis, Chiara Avellino e Marianna Mocci de Bosa, Lorenzo Meli de Prammas, Marina Ivanova de Arborea, Roberto Saba de Gonnostramatza, Barbara Cadoni de Santa Justa, Gian Paolo Abis, Valerio Cancedda, Andrea Chiaberge, Ruben Ganassi, Laura Murtas, Daniele Pasi e Renzo Schintu de Aristanis.

Norabonas bellas fintzas a is odontoiatras Diletta Deplano de Ilartzi, Gianvittorio Manca de Iscanu, Marco Tanchis de Casteddu e a Maria Fuentes Villajos de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22