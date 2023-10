Su Gazetinu, giòbia 12 de santugaine de su 2023

Is intzidentes istradales – Est tristu meda su bilàntziu chi at pintadu s’Istat pro s’Ìsula nostra: sa Sardigna est sa de tres regiones chi tenet su nùmeru prus artu de mortos in intzidentes istradales in su 2022, a palas de sa Badde de Aosta e de sa Basilicata.

Segundu is datos de s’Istat, in su 2022 isceti sunt acontèssidos 3.313 intzidentes e, de custos, 100 mortales: mancari sa provìntzia de Aristanis tèngiat is nùmeros prus bassos de totu s’ìsula, a dolu mannu at balangiadu su primu postu intra de is provìntzias de Itàlia cun sa crèschida prus arta de mortos in is istradas, est a nàrrere una crèschida de su 180%.

Si in s’annu de riferimentu, su 2019, is mortes in is bias nostras fiant istadas chimbe isceti, in su 2021 su nùmeru de is mortos est lòmpidu a 16, mentras ocannu passadu sunt istados 14. Dae custu bilàntziu nde essit a campu chi in oto intzidentes is màchinas interessadas fiant duas, in chimbe intzidentes sa màchina interessada fiat una ebbia, mentras in un’àteru intzidente una vetura nche at triuladu a unu pedone. Is àteros trèighi mortos fiant is ghiadores de is veturas etotu.

Sa provìntzia de Nùgoro puru no est andada mègius de sa de Aristanis, sende chi resurtat una de is trèighi provìntzias de Itàlia in ue s’ìndighe de mortalidade est resurtadu de su 5,15, duncas a prus de su dòpiu cunforma a sa mèdia natzionale de 1,9 mortos ònnia 100 intzidentes. In is àteras provìntzias de Itàlia nùmeros fintzas peus de sos nostros ddos ant connotos in Matera, cun unu 5,91 tristu meda.

Sa provìntzia de Nùgoro andat mègius si si cunsiderat sa pertzentuale de atùmbidos intra de veturas: in su 2022 si nde sunt contados 171, faghende-dda acabbare in fundu de sa classìfica malassortada. Aristanis est a penas a penas peus, cun 185 atùmbidus. Pro su chi pertocat a is pedones triulados e mortos, in Tàtari e in Nùgoro si nd’est contadu unu isceti, aici etotu comente in Aristanis. In Casteddu si nd’est contadu chimbe, ma non ddoe est su datu de su Sud de Sardigna. Pro su chi pertocat is intzidentes cun una màchina isceti interessada, in Tàtari si nde contant 288, in Nùgoro 117, in Casteddu 144 e in su Sud de Sardigna 112, mentras sa provìntzia de Aristanis est in s’ùrtimu postu cun 77 intzidentes isceti, in ue si sunt contados a dolu mannu chimbe mortos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.